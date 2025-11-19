Esperanza Buitrago 19 NOV 2025 - 11:08h.

El juez del Supremo deja en libertad a Santos Cerdán tras cinco meses entre rejas

El juez del Tribunal Supremo ha ordenado dejar en libertad a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que lleva casi cinco meses en prisión provisional.

Cerdán entró en la cárcel de Soto Real el pasado 30 de junio tras prestar declaración por el caso Koldo acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán sostiene que él y su socio, a través de la empresa Servinabar, cobraban comisiones del 2% de Acciona a cambio de la adjudicación de obras públicas.