Santos Cerdán queda en libertad: el juez ve "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas
Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y el presidente le ataca con Mazón y el 'caso Almería'
El juez del Tribunal Supremo ha ordenado dejar en libertad a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que lleva casi cinco meses en prisión provisional.
Cerdán entró en la cárcel de Soto Real el pasado 30 de junio tras prestar declaración por el caso Koldo acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán sostiene que él y su socio, a través de la empresa Servinabar, cobraban comisiones del 2% de Acciona a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Nóminas, alquileres y una tarjeta para la familia de Cerdán a cuenta de Servinabar
Los últimos registros mitigan el riesgo de ocultación de pruebas
El juez señala que el riesgo de que Santos Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando le envió a prisión, "aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado" tras los registros practicados a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.
Y destaca que aunque se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él, ello no justifica por sí mismo mantener la prisión provisional, de ahí que ordene su puesta en libertad.
Los pagos de Acciona a Servinabar alcanzan los 6.707.294 millones
Medidas cautelares contra Santos Cerdán
El juez Leopoldo Puente ha dictado un auto en el que le impone a Santos Cerdán como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
