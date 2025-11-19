La sesión en el hemiciclo vuelve a girar en torno a los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno y del PSOE

La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía "el 2%" de adjudicaciones logradas con Acciona

MadridA las 9 de la mañana ha comenzado la sesión de control al Gobierno en el Congreso, una sesión en el hemiciclo que vuelve a girar en torno a los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno y del PSOE.

Las novedades de estas últimas horas han girado entorno informe de la UCO de 227 páginas que concluye que la trama que lideraba Santos Cerdán junto a Ábalos y Koldo se quedaba con una mordida del 2% por cada obra adjudicada irregularmente a Acciona. Mordidas que se pagaban a Servinabar, la empresa mercantil navarra con la que Santos Cerdán, como acreditan los investigadores de la Guardia Civil, tenía una relación directa.

Ferraz es una "cloaca"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla". En su réplica, el presidente del Gobierno ha asegurado que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón y le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares.

En la sesión Feijóo ha sacado a relucir el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, su 'ex número tres', que recoge presuntas mordidas a cambio de comisiones. "Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el techo de gasto para los Presupuestos, el jefe de la oposición ha afirmado "donde no hay techo de gasto es en Ferraz" y le ha dicho que puede hacer "lo que quiera con su partido" pero "no va a convertir a España en una cloaca".

Sánchez presume de "tolerancia cero frente a la corrupción"

En su turno, el presidente del Gobierno ha presumido de la "estabilidad" de su Gobierno, así como de su "capacidad de diálogo" con los grupos" y de lograr "resultados". Dicho eso, ha afirmado que en su Ejecutivo hay "tolerancia cero frente a la corrupción" y "no cero respuestas frente a la corrupción" como, a su juicio, hace el PP.

A renglón seguido, ha criticado que Feijóo, después de llevar "un año aplaudiendo a Mazón", venga a dar "clases de ejemplaridad" al Congreso. "Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría", le ha espetado, para recordarle lo que ha ocurrido en la diputación de Almería con la detención de Javier Aureliano García. "Mire Almería, mire Almería", ha enfatizado.