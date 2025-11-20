Pedro Sánchez insta a defender la democracia en el 50 aniversario del 20N, muerte de Franco

"Celebramos poder opinar, pensar, votar y ser lo que uno quiere", afirma el presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este jueves a defender la democracia al cumplirse los 50 años de la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática actual.

Sánchez se ha hecho eco de este aniversario en las redes sociales, donde ha subrayado que en esta jornada se celebra el comienzo de la transformación que convirtió a España en la actual "democracia plena y próspera".

"Celebramos poder opinar, pensar, votar y ser lo que uno quiere", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido: "La democracia es nuestro poder. Defendámosla".

Pedro Sánchez acompaña sus comentarios con un vídeo en el que se destaca la libertad de los españoles para opinar, creer o ser operado sin necesidad de tener un seguro privado, así como la que tienen las mujeres para abortar.

La muerte de Franco

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en el Hospital de La Paz de Madrid, donde ingresó días antes por una gripe que derivó en una peritonitis aguda que le provocó un fallo multiorgánico y la muerte.

Su fallecimiento puso en vilo a todos los hogares aquel 20 de noviembre de 1975. Por unas preocupaciones o por otras. Sin embargo, aquel día abrió la puerta a la transición, a la democracia, a las primeras elecciones desde 1936.

En el 78 se aprobó la actual Constitución y se estableció la organización territorial del estado. Se derogaron las leyes del régimen y se inició, poco a poco, el aperturismo al exterior.

Con los años, en España otro rey ha ocupado la jefatura del Estado, se ha roto el bipartidismo y se ha exhumado el cuerpo del dictador del Valle de Cuelgamuros.