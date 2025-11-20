Dos cazas españoles intervienen ante una alerta de entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

La alerta se activó alrededor de las 6.00 horas (hora local) en Lituania debido a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco

El ataque masivo de Rusia sobre Ucrania y la amenaza con drones a Lituania: "Hemos presenciado una Alerta Alfa"

Compartir







Los dos cazas Eurofighter y el A400M cedidos a la misión de la OTAN 'Centinela Oriental', desplegada para proteger el espacio aéreo de los aliados ante las incursiones rusas con drones, fueron activados este jueves ante una alerta por la entrada de objetos no identificados, compatibles con aeronaves no tripuladas, en el espacio aéreo de Polonia. Esta operación forma parte del refuerzo permanente del flanco este de la Alianza Atlántica, donde la OTAN mantiene vigilancia aérea continua ante posibles amenazas.

La alerta se produjo alrededor de las 6.00 horas (hora local) en Lituania, debido a la posible entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco, procedentes desde el este, según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado. Este tipo de actuaciones se enmarca en el marco de la policía aérea reforzada, desplegada por la OTAN desde el inicio del conflicto en Ucrania para garantizar la soberanía de los espacios aéreos aliados y disuadir cualquier incursión potencial.

Los dos cazas y el avión cisterna A400M realizaron unas tres horas de vuelo y regresaron a su base en la ciudad lituana de Siauliai, una vez desaparecida la amenaza sobre Polonia. Durante la operación, se monitorizó el espacio aéreo y se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad sin que se produjera ningún incidente.

"La realización de esta misión pone de relieve la preparación, la disposición y la capacidad de reacción de los medios españoles transferidos a la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el flanco este de la Alianza", destacó el jefe del destacamento 'Vilkas' del Ejército del Aire y del Espacio, que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en la región.