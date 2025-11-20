Exclusiva | Aldama da nuevo datos sobre la trama: "Koldo me dijo que tenía que enviar a alguien a Marruecos"

Nuria Morán 20 NOV 2025 - 11:12h.

Víctor de Aldama ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Anticorrupción pide 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y siete a De Aldama

Horas después de la salida de la cárcel de Santos Cerdán y de que anticorrupción pida 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y siete a De Aldama, el empresario ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de estas noticias y desvelar datos que hasta ahora no habían salido a la luz.

"La mía son siete años que al final es una condena. No tengo ningún acuerdo con fiscalía y decidí hablar para destapar toda esta corrupción y que esto viene desde hace antes de estar gobernando", ha comenzado Aldama.

Sobre si sabía que Cerdán era propietario de 'Servinabar', el empresario se ha mostrado contundente: "No lo sabía. Supuestamente mi colaboración es una inventada, pero imagino que alguien lo ha tenido en cuenta. Igual que denuncié lo de Leire, el cupo vasco o el famosos viaje a Marruecos".

Sobre este viaje, Víctor de Aldama ha dado una nueva información: "Cuando llega de este viaje, Koldo me dice que tiene que hablar conmigo. Me comenta que todo ha ido fenomenal y que tendría que prepararme o preparar a alguien para que se marche a Marruecos. Le dije que yo allí no iba a hacer nada porque tuve una mala experiencia en otra obra y que no iba a hacer nada. Entonces me dijo que buscarían a otra persona para interactuar con ellos".

"Siempre se ha entregado dinero en efectivo en un sobre porque cada día se les ocurría una cosa nueva. En el teléfono que me incautan en febrero de 2024 hay muchísimos más mensajes, más fotografías y una carpeta con muchísima información. Es muy importante tanto para mi declaración como para demostrar muchísimas más cosas. Si la tienen en la UCO, que la saquen, pero no sé si podrán acceder a esa carpeta porque tiene contraseña, la cual estamos dispuestos a entregar", ha continuado.

Víctor de Aldama: "Si nos dan los dispositivos que hemos pedido, aportaremos más pruebas"

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado si va a entregar más pruebas para intentar disminuir la condena de siete años solicitada por anticorrupción, Aldama ha sido claro: "Seguramente. Si nos dan los dispositivos que hemos pedido, lo haré". Además, ha vuelto a asegurar que a Ábalos solamente le ha visto una vez en la vida y fue el día que le entregó el sobre con 15.000 euros y en presencia de Koldo.

Aldama asegura que no sabe quién tiene el dinero, asegura que hay muchísimo y que duda mucho que se lo puedan haber gastado todo.

Una vez más, Víctor de Aldama ha señalado a Pedro Sánchez: "Creo que el señor presidente tiene que estar muy preocupado y el señor Zapatero también. Además, Ángel Nieto Torres debería estar muy preocupado".