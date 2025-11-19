Sánchez se acababa de imponer en las primarias del PSOE, era el 23 de mayo de 2017, ese fue el comienzo de todo según la UCO

Santos Cerdán, en libertad tras cinco meses en prisión por el caso Koldo

Santos Cerdán sale de prisión 24 horas después de que se conozca su papel central en toda la trama del ‘caso Koldo’ y de saber cómo empezó todo. Solo un día después de que Pedro Sánchez ganara las primarias del Partido Socialista en 2017, Antxon Alonso ya plantea a Acciona una reunión con Cerdán. Se habla de entre seis y nueve millones de euros en mordidas desde entonces. Algunas muy concretas como la del puente centenario de Sevilla donde colocó a su cuñado como peón por el que Acciona le pagó casi dos millones de euros.

Sánchez se acababa de imponer en las primarias del PSOE, era el 23 de mayo de 2017. En el Restaurante La Paloma, en Madrid, se reúnen Santos Cerdán, su socio de Servinabar Antxón Alonso y el entonces directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini (ahora los tres imputados en la trama). El objetivo de la reunión era hablar sobre el proyecto Mina Muga, una explotación de potasa en Sangüesa, Navarra.

Ese fue el comienzo de todo según la UCO, desde entonces ambas sociedades siguieron trabajando conjuntamente en otras obras de licitación pública. De las cuales, según los agentes, Servinabar se llevaba el 2% del dinero adjudicado.

Mismo modus operandi

Se utilizó el mismo modus operandi para obras en Logroño, en Sant Feliu o en Sevilla. De esta última destacan los agentes la del puente del Centenario, por la que Servinabar se hizo con 1,8 millones de euros y cuyo único trabajador era el cuñado de Santos Cerdán, al que la UCO califica como un "peón especialista"

La relación entre ambas empresas no limitó a territorio nacional. El informe revela trabajos de Cerdán en Marruecos, a favor de Acciona, forzando su presencia en una delegación oficial para conseguir unas obras en el puerto de Kenitra.

Kolo según la UCO también se llevaba dinero de las presuntas mordidas por las que se investiga a Servinabar. Para los agentes no hay duda de que el enlace entre Acciona y el Ministerio de Transportes era Santos Cerdán.