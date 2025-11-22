Noelia Camacho 22 NOV 2025 - 17:09h.

Se ha eliminado al rey emérito de todos los actos oficiales

Se cumplen 50 años de la muerte de Franco en un momento de creciente afinidad con el papel del dictador

Hace 50 años se proclamaba a Juan Carlos I como rey de España y este sábado celebramos ese aniversario, pero eliminando al rey emérito de todos los actos oficiales. ¿Es esto un error histórico o la consecuencia lógica por los errores cometidos?

María Acracia Núñez, catedrática Derecho Constitucional, cree que la figura del rey Juan Carlos tendría que haber estado presente: "Sí que creo que debería de haber sido invitado. Fue un protagonista indispensable y la historia no se puede cambiar. La historia es la que es".

Defensores y detractores del rey Juan Carlos

Solo dos años después de ser proclamado rey, España celebró las primeras elecciones libres, con todos los partidos legalizados, PCE incluido. "En 19 meses el pueblo español votó en libertad, de manera que ahora tratar de ocultar el papel de Juan Carlos I sobre la participación ciudadana es injusto", asegura Juan Fernández Miranda, periodista y biógrafo de Torcuato Fernández Miranda.

Durante el golpe de Tejero el 23F, la figura del rey fue clave. Sin él, el golpe pudo triunfar, como explica Juan Luis Cebrián, el fundador de El País: "Fue decisiva la acción del rey Juan Carlos en contra de un golpe que había ganado. Porque hay que recordar que estaba secuestrado por fuerza armada el gobierno, el congreso y el senado. Es absolutamente absurdo que el rey que le devolvió la democracia a España a sus 87 años no pueda residir en su país".

Y un periodista histórico que relató la muerte de Franco, la transición y el golpe, Miguel Ángel Aguilar, también defiende su figura durante la transición: "En España ha habido mucho antifranquista óptimo, pero cuando vivía Franco no había tantos. Me gustaría que recuperáramos lo mejor de Don Juan Carlos porque fue, como digo, pieza fundamental".

Pero para los críticos sus errores han sido demasiado graves: "Es un elemento, digamos, tóxico prácticamente para la monarquía, por desgracia, por todas sus andanzas, por todos sus presuntos delitos", explica Rodolfo Irago, analista político. Entre los errores destacan el caso Noos, Corina o los 100 millones de dólares regalados por el rey saudí.

Así, es un aniversario agridulce. Medio siglo de monarquía sin el que fuera rey durante 39 años.