El Rey Juan Carlos asistirá al almuerzo privado en Zarzuela, pero no no podrá pernoctar en el palacio madrileño

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos

MadridEl rey Juan Carlos ha aceptado la invitación de su hijo, Felipe VI, y acude al almuerzo de carácter privado e íntimo que se está celebrando este sábado en el Palacio de La Zarzuela en el marco de las conmemoraciones del 50º aniversario de la restauración de la monarquía en nuestro país.

En un primer momento, el emérito dejó en el aire su asistencia al no haber sido invitado a ninguno de los actos institucionales -entre los que se encuentran la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía en el Palacio Real celebrado este viernes 21 de noviembre- con los que se ha festejado el relevante papel de la Corona en el tránsito de la dictadura a la democracia. Al parecer, el rey emérito estaría dolido por lo que consideraría un desplante a su legado histórico e institucional.

El enfado del rey emérito y su aceptación al almuerzo de carácter privado e íntimo

Por su parte, Zarzuela justificó la ausencia del monarca argumentando que Juan Carlos I, que reinó durante casi 40 años, decidió en 2019 apartarse de la vida pública y no participar en actos como estos, al margen de que actualmente esté residiendo en el 'exilio' en Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, Casa Real apuntaba que el abuelo de la princesa Leonor sí había sido invitado por Felipe VI al almuerzo de "carácter estrictamente familiar y totalmente privado" que se celebra este sábado 22 en Zarzuela.

Tal y como adelanta el periódico 'El Mundo', el emérito decidía finalmente dejar a un lado su disgusto y aceptar la invitación para estar al lado de su familia en esta fecha tan señalada, ya que el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía coincide con su ascenso al trono.

Qué se conoce de esta visita del emérito al Palacio de El Pardo

La visita del rey Juan Carlos I al Palacio de La Zarzuela será exprés ya que el rey emérito ha llegado en avión privado a Madrid esa misma mañana -procedente de una ciudad europea que no ha trascendido- y se marchará cuando termine la comida privada sin pasar la noche en España.

Además, según el periódico anteriormente citado, no está previsto que trascienda ninguna imagen de su reencuentro con los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, y la infanta Sofía tras la publicación en Francia de sus polémicas memorias, 'Reconciliación'.

¿Por qué no pernocta Juan Carlos I en Zarzuela?

Desde que el rey emérito Juan Carlos I regresó esporádicamente a España tras su marcha a Emiratos Árabes Unidos en 2020, una de las restricciones más llamativas ha sido su 'no-pernoctación' en el Palacio de la Zarzuela. El motivo principal por el que el monarca no podría pernoctar en Zarzuela es que el palacio no es una residencia privada, sino la sede oficial de la Jefatura del Estado.

Tras su marcha a Emiratos Árabes, el Gobierno y la Casa Real pactaron que Juan Carlos I no dormiría en el palacio para evitar controversias sobre su estatus institucional. Por tanto, aunque Juan Carlos visita Zarzuela para encuentros familiares —como almuerzos con Felipe VI o la reina Sofía— se le ha aconsejado que no debe pernoctar en palacio.

La decisión institucional que no deja a Juan Carlos I residir en Zarzuela

Ejemplo de ello es que en algunas de sus estancias cortas en Madrid, Juan Carlos I ha decidido marcharse de Zarzuela antes de pasar la noche. Por el contrario, el rey Juan Carlos I siempre que puede viajar a España se traslada hasta la localidad pontevedresa de Sanxenxo. En dichas visitas, el emérito siempre se hospeda en la vivienda de su buen amigo Pedro Campos, regatista de prestigio y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.

En definitiva, Juan Carlos I no duerme en Zarzuela porque la restricción de su pernocte vino dada por decisión institucional tras el acuerdo entre Gobierno y Casa Real. Ahora, sus estancias en España se concentran en Sanxenxo en la vivienda de su amigo Pedro Campos.

No obstante, hay que destacar que, aunque sus visitas se han ido normalizando con el tiempo, Juan Carlos I no ha vuelto a residir de forma estable en España y su 'hogar' se encuentra en Emiratos Árabes.

Pedro Campos, el apoyo de Juan Carlos I tras su 'exilio' a Emiratos Árabes

Desde su marcha a Emiratos, sus viajes a España han ido cobrando más ritmo. Al principio eran más esporádicos y controvertidos; sin embargo, en los últimos años su presencia ha vuelto a normalizarse hasta niveles similares a los anteriores a su salida.

Y es que la casa de Pedro Campos en Sanxenxo se ha convertido para él en un refugio seguro. Allí disfruta de la ría de Pontevedra, de sus regatas y de la visita de sus amigos y familiares que residen en España.

La amistad entre el emérito y Campos viene de lejos ya que se conocieron en los años 80 a través del mundo de la vela,. Desde entonces, su vínculo se ha estrechado mucho, especialmente tras la abdicación cuando Pedro Campos se convirtió en uno de los fuertes apoyos del rey emérito.