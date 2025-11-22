La Familia Real se reúne en un almuerzo privado e íntimo en El Pardo para celebrar la entrega del Toisón de Oro a la reina emérita

El motivo por el que el rey emérito Juan Carlos I no puede pernoctar en Zarzuela

Compartir







MadridEste sábado 22 de noviembre la Familia Real se reúne en un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo para celebrar, de forma íntima, los 50 años de la monarquía española y la concesión del Toisón de Oro a la reina emérita Sofía. El acto familiar e íntimo sigue al evento institucional de este viernes 21 de noviembre, en el que el rey Felipe VI otorgó a su madre la máxima distinción de la Corona, reconociendo su dedicación y compromiso con España.

PUEDE INTERESARTE El rey emérito Juan Carlos I regresa a España

Un evento en el que se pudo ver a la reina emérita Sofía realmente emocionada y al rey Felipe VI orgulloso de su madre. El acto que se llevó a cabo en el Palacio Real reunió a los reyes Felipe y Letizia, a la princesa Leonor, a la infanta Sofía, a la reina emérita y a las autoridades invitadas que celebraban los 50 años de la monarquía española. Un evento histórico que, precisamente, este sábado 22 de noviembre se celebrará de forma familiar e íntima.

El rey Juan Carlos I asiste al almuerzo privado

A este almuerzo acudirá el principal núcleo familiar e íntimo de la reina emérita. Una reunión en la que sus hijos, nietos, sobrinos y amigos celebrarán junto a la reina Sofía la entrega de este Toisón de Oro. Además, también se espera la llegada de algunos miembros de las familias Zurita y Gómez-Acebo.

PUEDE INTERESARTE Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, la asistencia que destaca especialmente ha sido la del rey emérito Juan Carlos I, quien no participó en los actos oficiales, pero sí se ha trasladado hasta El Pardo para asistir a este almuerzo familiar, como han informado desde el programa de Telecinco 'Vaya Fama'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según fuentes de la Casa Real, estará acompañado por buena parte del clan Borbón: los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, las infantas y sus hijos, así como otros familiares cercanos.

Se trata de un momento muy simbólico ya que supone un reencuentro después de años de distancia pública y privada, en un ambiente recogido, alejado del protocolo institucional. Al ser un evento privado, todo apunta a que se evitará la difusión de imágenes para mantener la intimidad de la reunión.

Qué se conoce de esta visita del emérito al Palacio de El Pardo

El almuerzo en el Palacio de El Pardo es el epicentro donde se producirá el encuentro más esperado será el del rey emérito con los actuales reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como con la reina Sofía.

Todo por la polémica suscitada por la publicación en Francia de las memorias de don Juan Carlos, en las que al parecer no deja en buen lugar a su nuera, la reina.

El padre de don Felipe ha llegado a Madrid en un avión privado procedente de Abu Dabi y no desde una ciudad europea, como se venía comentando en días anteriores. Abandonaba la terminal en el asiento del copiloto con semblante serio, una actitud diferente a la que nos tiene acostumbrados durante sus visitas a Sanxenxo, donde suele ser habitual verle sonreír y saludar a los medios y a quienes le reciben a pie de pista cuando pisa suelo español en tierras gallegas.

Según el 'timing' previsto, don Juan Carlos no estará mucho tiempo en España celebrando los 50 años de la Monarquía. Comerá con sus familiares, verá a hijos, nietos y sobrinos, pero en contra de su deseo, no pernoctará en nuestro país.

Además, según el periódico 'El Mundo' no está previsto que trascienda ninguna imagen de su reencuentro con los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, y la infanta Sofía tras la publicación en Francia de sus polémicas memorias, 'Reconciliación'.

El enfado del rey emérito y su aceptación al almuerzo de carácter privado e íntimo

La asistencia del rey emérito Juan Carlos I será breve. En un primer momento, el emérito dejó en el aire su asistencia al no haber sido invitado a ninguno de los actos institucionales con los que se ha festejado el relevante papel de la Corona en el tránsito de la dictadura a la democracia. Al parecer, el rey emérito estaría dolido por lo que consideraría un desplante a su legado histórico e institucional.

Por su parte, Zarzuela justificó la ausencia del monarca argumentando que Juan Carlos I, que reinó durante casi 40 años, decidió en 2019 apartarse de la vida pública y no participar en actos como estos, al margen de que actualmente esté residiendo en el 'exilio' en Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, Casa Real apuntaba que el abuelo de la princesa Leonor sí había sido invitado por Felipe VI al almuerzo de "carácter estrictamente familiar y totalmente privado" que se celebra este sábado 22 en Zarzuela.

Tal y como adelanta el periódico 'El Mundo', el emérito decidía finalmente dejar a un lado su disgusto y aceptar la invitación para estar al lado de su familia en esta fecha tan señalada, ya que el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía coincide con su ascenso al trono.

¿Por qué no pernocta Juan Carlos I en Zarzuela?

Desde que el rey emérito Juan Carlos I regresó esporádicamente a España tras su marcha a Emiratos Árabes Unidos en 2020, una de las restricciones más llamativas ha sido su 'no-pernoctación' en el Palacio de la Zarzuela. El motivo principal por el que el monarca no podría pernoctar en Zarzuela es que el palacio no es una residencia privada, sino la sede oficial de la Jefatura del Estado.

Tras su marcha a Emiratos Árabes, el Gobierno y la Casa Real pactaron que Juan Carlos I no dormiría en el palacio para evitar controversias sobre su estatus institucional. Por tanto, aunque Juan Carlos visita Zarzuela para encuentros familiares —como almuerzos con Felipe VI o la reina Sofía— se le ha aconsejado que no debe pernoctar en palacio.