Esperanza Calvo 24 NOV 2025 - 21:56h.

Un equipo de Informativos Telecinco presencia una alerta real Alfa Scramble desde la base militar de Siaulai, en Lituania

El ataque masivo de Rusia sobre Ucrania y la amenaza con drones a Lituania: "Hemos presenciado una Alerta Alfa"

Mientras se negocia la paz en Ucrania, Rusia sigue amenazando con la incursión de sus drones en el espacio aéreo de la OTAN. Un equipo de Informativos Telecinco ha sido testigo de una alerta real de este tipo de amenaza y de la reacción de los soldados españoles para neutralizarla.

Ha sido en la base militar de la OTAN de Siaulai, en Lituania. Allí sonaba la alarma tras activarse la alerta Alfa Scramble, es decir, una reacción inmediata ante una amenaza real. El personal de equipo de vuelo ayuda a los pilotos a vestirse, todos salen corriendo. En menos de 15 minutos, los cazas deben estar en el aire.

Esta vez existe una posibilidad real de que drones rusos crucen la frontera entre Ucrania y Polonia. La misión se prolonga durante tres horas e Informativos Telecinco es testigo directos de su regreso.

Tras tres horas patrullando los cielos de Polonia, los Eurofighter españoles regresan a la base. Es la segunda vez que estas aeronaves españolas patrullan los cielos y atienden a una alerta real desde su activación en la Operación Centinela Oriental para la defensa del Flanco Este de la OTAN, a mediados de octubre.

Las dos aeronaves vuelven armadas, no han tenido que emplear los misiles porque los drones no han llegado a penetrar en espacio aéreo polaco. "Nos dedicamos a patrullar el este de Polonia en caso de que cualquier objeto no identificado se meta en espacio aéreo de la OTAN", explica uno de los soldados.

Esos son los únicos detalles que se pueden revelar. Todos los datos van en este disco duro que será analizado en el puesto de mando desde donde se coordina la operación centinela para la defensa del flanco este de la OTAN.

"Las repúblicas bálticas no tienen esa capacidad y por eso tenemos que apoyarlo"

"Las repúblicas bálticas no tienen esa capacidad y por eso tenemos que apoyarlo, igual que bueno, en un futuro pues nos podrían o nos tendrían que apoyar a nosotros", señala el teniente coronel Holgado, jefe del Destacamento 'Volkas' del Ejército del Aire y del Espacio.

En esta base las alertas son constantes, no solo las Alfa, también las Tango, entrenamientos para que los pilotos se acostumbren a la tensión y a las exigencias de vuelos donde se desafían los límites fisiológicos del cuerpo.

Cuando estos cazas entran en combate, los pilotos pueden llegar a soportar una fuerza 9G, es decir, su cuerpo pesa nueve veces más. "Se nos va la sangre de la cabeza a los pies y tenemos que hacer cierta maniobra para mantener el nivel de conciencia", cuenta uno de los soldados.

Para eso les ayuda una equipación antigravedad que siempre tienen a mano, no se lo quitan ni para dormir. "No puedo permitirme el lujo de quitarme mucho más esto porque tengo que salir enseguida arrancar el avión 15 minutos parece mucho, pero no es nada y cada minuto cuenta", cuentan. Nunca saben a qué hora del día o de la noche puede volver a sonar un Alfa Scramble.