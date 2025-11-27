El suceso ha tenido lugar unas horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitara dichas instalaciones

Explosión en la base militar de Viator, en Almería: hay un muerto y un herido muy grave

Un joven de 20 años ha resultado herido en una mano este jueves tras sufrir una deflagración en la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), un suceso que ha tenido lugar apenas unas horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitara dichas instalaciones.

Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso, sobre las 18:30 horas el herido, un joven de unos 20 años, ha alertado de una deflagración que ha afectado a una de sus manos.

Dichas fuentes han confirmado que el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde ha ingresado para ser atendido de las lesiones sufridas en la mano, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de las mismas.

Este incidente se produce en una jornada de especial relevancia institucional en la base ya que Robles había acudido a las 11:00 horas a la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor, donde se produjo un grave accidente el pasado 31 de octubre.

En aquel siniestro falleció el soldado Daniel Ruiz Mateo y resultó herido su compañero Alejandro Carvajal Povedano. Testigos presenciales han señalado a EFE que la ministra ha aprovechado su estancia en Almería para acudir al hospital y visitar a este último, que permanece ingresado recuperándose de las heridas sufridas hace casi un mes.