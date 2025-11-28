José Luis Ábalos, primer diputado en activo en prisión: qué pasará ahora

Virginia Mayoral Esperanza Buitrago 28 NOV 2025 - 09:31h.

Ábalos no perderá su acta de diputado, pero no podrá votar ni cobrar del Congreso

Koldo García vuelve, horas después de su ingreso en prisión, a la Audiencia Nacional: ¿por qué lo cita el juez?

José Luis Ábalos ha hecho historia este jueves: es el primer diputado en activo que entra en prisión. El juez del Supremo le envió a la cárcel de Soto del Real al apreciar riesgo de fuga. Así, aunque fue expulsado de las filas socialista, su ausencia en el Congreso, ¿complica la aritmética de las votaciones para el Gobierno de coalición?

La Presidencia del Congreso ha enviado un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional y el auto de procesamiento del diputado José Luis Ábalos e iniciar de este modo el trámite para la suspensión de sus funciones y atribuciones parlamentarias.

Así lo han adelantado fuentes de la Cámara Baja pocos minutos después de conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ábalos y su exasesor, Koldo García.

Será la Mesa del Congreso la que tendrá que acordar la suspensión de las atribuciones parlamentarias del exministro, según el artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara.

Dicho precepto señala que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes mientras se hallen en situación de prisión preventiva o cuando la sentencia sea firme y su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer sus funciones.

Ábalos no perderá su acta de diputado, pero no podrá votar, ni cobrará el sueldo como parlamentario, ni podrá ejercer tampoco otras de las prerrogativas ligadas a su condición, como presentar preguntas al Ejecutivo.

El que fue también secretario de Organización del PSOE se incorporó al grupo parlamentario socialista en la IX Legislatura y pasó a ser ministro de Transportes en 2018, tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, cargo del que sería apartado en 2021 tras una crisis de Gobierno, aunque se mantuvo en las listas electorales del PSOE por Valencia en los comicios de 2023.

La nueva aritmética parlamentaria afecta al Gobierno

La otra gran pregunta en toda esta cuestión es si la ausencia de Ábalos en el Congreso afectará a la aritmética parlamentaria. Y parece que no porque Junts, antes del encarcelamiento del exsocialista ya estaba lejos de apoyar cualquier iniciativa parlamentaria del Gobierno.

Así que vote o no vote Ábalos en el Congreso, realmente, el Gobierno de coalición no tiene forma de superar la suma de PP, Vox y UPN.

Se podría solicitar un cambio en las mayorías del Congreso pero no se va a hacer, precisamente, porque el Ejecutivo no llegaría a estar en mayoría porque sus apoyos no parecen que vayan a cambiar.