El juez envía a la cárcel a José Luis Ábalos y Koldo García, en directo: el exministro y su exasesor llegan a la prisión de Soto del Real

Tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos pasarán sus primeras horas en la cárcel madrileña de Soto del Real siguiendo los trámites habituales de identificación y revisión médica.

Ocho días después de la salida del centro penitenciario Madrid V (Soto del Real) en el que ha pasado cinco meses el también exdirigente socialista y exnúmero tres del partido Santos Cerdán, a las 18:09 horas de este jueves Ábalos y Koldo han atravesado en un furgón de la Guardia Civil el acceso de esta prisión.

Y lo han hecho tras declarar ante el magistrado instructor del caso, que considera que debían entrar en prisión ante el riesgo "extremo" de fuga de ambos y en virtud de los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos. Desde el Supremo, donde les han notificado el fallo judicial, ambos, que llegaron al tribunal con sendas mochilas, han sido trasladados a los calabozos de la Audiencia Nacional hasta que han sido conducidos a la prisión en un furgón de la Guardia Civil.

Una vez en la cárcel, inaugurada hace 30 años, con 1.100 celdas y considerada uno de los centros con mejores instalaciones, los dos nuevos internos seguirán el procedimiento regulado en el reglamento penitenciario para su ingreso en la prisión.

Podrán hablar con su familia y abogados

Así, el personal del centro procederá a identificarles. Comprobarán su identidad y serán reseñados, es decir, les tomarán las huellas y les harán fotografías, además de anotar sus datos en el libro de ingresos y de abrir un expediente que incluirá información actualizada sobre su situación procesal y penitenciaria, de la que tendrá derecho a ser informado.

En este primer trámite, los reclusos también reciben los productos higiénicos y de cama, y son informados de sus derechos, como el de comunicar su situación a su familia y abogado de forma inmediata mediante una llamada telefónica. Se les retira todos los objetos que porten a su llegada y que estén prohibidos, como sus móviles, que se custodiarán en el centro y que podrán retirarlos cuando salga en libertad o entregárselos a un familiar que designe.

En estas primeras horas, los internos también se someterán a un primer reconocimiento médico para comprobar su salud y para informar a la prisión de enfermedades o si tienen alguna medicación prescrita.

Destinados a módulos de internos con perfiles similares

Cumplidos estos trámites -en días siguientes los internos tienen más entrevistas con personal de la prisión como educadores sociales- lo habitual es que los presos sean trasladados del módulo de ingresos, aquel en el que pasan habitualmente la primera noche al menos, a otro módulo que decide la dirección del centro por varios criterios.

Habida cuenta de que se trata de presos preventivos y primarios -entran por primera vez en una prisión- y de que el delito del que se le acusa no tiene connotaciones violentas, lo previsible es que sean trasladados a algún módulo con internos de perfiles similares. Por ejemplo, Santos Cerdán estuvo en el módulo 13 junto a internos primerizos, sin antecedentes, con un perfil bajo de conflictividad, que acatan unas normas de convivencia, que aceptan desarrollar determinadas actividades y que se comprometen con seguir una buena conducta.

Ábalos se suma a la lista de presos ilustres que han pasado por Soto del Real. Además de Cerdán, en su celdas han pernoctado, entre otros, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Oriol Junqueras, otros condenados del procés, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, Ángel María Villar o Mario Conde.