La entrevista al rey Juan Carlos en Francia, en titulares: su relación con Franco, cómo ve al rey Felipe VI y qué espera de los españoles

Este lunes 1 de diciembre, el emérito Juan Carlos ha difundido un vídeo dirigido a los "jóvenes españoles" pidiendo que apoyen a su hijo, el rey Felipe, en su "duro trabajo de unir a los españoles".

El mensaje llega dos días antes de la publicación en España de sus memorias, 'Reconciliación', publicada previamente en Francia, y tan solo una semana después de los actos del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en los que no estuvo presente el emérito.

El vídeo, enviado a su entorno, no ha tardado en viralizarse a través de plataformas como WhatsApp, X -antes Twitter- y YouTube.

Juan Carlos I aparece mirando a cámara, vistiendo un traje sin corbata y ante un fondo de la bandera de España, y comienza: "Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para los que no conocéis la historia de España. Vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Logramos cambiar este país en circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Con generosidad y esfuerzo llegamos a lo que hoy somos".

Y añade: "He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias para que vuestros padres recuerden momentos históricos y vosotros conozcáis la historia reciente sin distorsiones interesadas".

Asimismo, ha asegurado que la monarquía "ha jugado un papel esencial en toda esa transición" y que, desde su posición institucional, "hemos logrado enlazar a España con el resto del mundo".

Finalmente, hace una petición especial: "Que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo".

El vídeo es totalmente ajeno al equipo de comunicación del Palacio de la Zarzuela y sirve como promoción de su biografía.