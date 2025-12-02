El ministro Luis Planas, cree que "lo más probable" es que se encuentren más cadáveres de jabalíes

La lucha contra la peste porcina en España: efectivos de la UME, búsqueda de cadáveres, revisión de papeleras y uso de drones

Compartir







El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que, tras la aparición de 40 jabalíes muertos en la zona donde la semana pasada se detectaron los dos primeros infectados por Peste Porcina Africana (PPA), ahora "lo más probable" es que se encuentren más cadáveres.

Planas ha dado esta explicación a su llegada al Senado, antes de participar en la sesión plenaria, donde ha dicho que la confirmación este martes de siete nuevos casos de PPA "no cambia ni el diagnóstico de la situación ni los protocolos de actuación".

El ministro ha indicado que continuarán "sin bajar la guardia" porque la situación es de "mucho riesgo" aunque, por el momento, no hay ninguna explotación de cerdos afectada.

La UE se une a los trabajos de control

Planas ha valorado el trabajo que están desarrollando sobre el terreno tanto la Unión Europea (UE), como el Seprona de la Guardia Civil, guardias rurales, policías locales y Mossos d'Esquadra.

PUEDE INTERESARTE El precio del cerdo sufre la mayor caída de las últimas décadas debido a la peste porcina

Además, ha señalado que los veterinarios de la Comisión Europea (CE) acuden a solicitud de España para mostrarles "la intensidad" de los trabajos y exponer "de forma totalmente transparente la tarea que estamos desarrollando".