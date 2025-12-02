Yolanda Díaz, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a atreverse a presentar una moción de censura

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a atreverse a presentar una moción de censura, aunque sea con Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal como candidatos, en vez de "lloriquear" a los empresarios catalanes que medien con Junts.

Díaz ha respondido así a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, cuando en la sesión de control le ha dicho que teme a las elecciones porque "Sumar es un Podemos desdentado".

"Pueden presentar si quieren a Ayuso o Abascal", ha sugerido la también ministra de Hacienda en referencia a la presidenta madrileña y el líder de Vox, tras señalar que Feijóo ha decidido "cambiar de tercio" y no presentar la moción de censura "porque no van a ganar". Ha añadido que donde el PP demuestra "temor a las elecciones" es en la Comunidad Valenciana, y por eso han pactado "un acuerdo inefable" con Vox tras dar el premio al expresidente Carlos Mazón de una portavocía en Les Corts.

García ha supuesto el temor de Díaz a las urnas tras preguntarle si de verdad "le renta sostener lo insostenible", en referencia al Gobierno con el PSOE.

Sobre el fiscal general del Estado

Además, le ha dicho que "invocaba manifestaciones fantasma" contra el fallo del Tribunal Supremo de condena al fiscal general del Estado; unas manifestaciones "contra los jueces" que Sumar no llegó finalmente a convocar porque "Sumar no tiene a nadie detrás, es un Podemos desdentado", ha añadido.

García ha afirmado que "la Justicia ya investiga al PSOE por financiación ilegal", al interpretar así una petición de facturas por unos cobros de su exdirigente José Luis Ábalos, lo que "era su única línea roja" para dejar el Gobierno de coalición. "Ahora su única línea roja es vivir gratis total en un pisazo", ha añadido García.