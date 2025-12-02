Pedro Sánchez ha negado que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura

José Luis Ábalos asegura haberse adaptado bien a la prisión y avisa: "Sigo fuerte, no me van a doblegar ni callar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este martes de "mentiras" las acusaciones de su exministro José Luis Ábalos contra él y contra el Ejecutivo y ha asegurado que no aceptará ningún tipo de chantajes de personas u organizaciones.

En sus primeras declaraciones públicas sobre Ábalos y Koldo García tras la entrada en prisión de ambos, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en RAC1 y al ser preguntado si las acusaciones del ministro son mentiras, ha respondido afirmativamente con un "por supuesto que si".

A renglón seguido ha señalado que todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

No va a "aceptar chantajes"

Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado curioso que se siga hablando de ello cuando ha sido desmentido por ambos.

Esa ha advertido que es la capacidad que tiene la desinformación para inocular este tipo de cuestiones en el debate público.

Pero ha subrayado que ni como Gobierno ni como partido van a aceptar amenazas o chantajes de personas o instituciones.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que él ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad por la situación provocada por Ábalos y el también secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y considera que es evidente que el Gobierno no ha tenido ni un ápice de connivencia con la corrupción y ha sido contundente contra ella.

Por eso ha dicho que no acepta lecciones de un partido como el PP que tiene treinta causas abiertas por corrupción como tampoco va a aceptar amenazas o chantajes de personas, en alusión a Ábalos.

El PSOE tacha de "falsedades" las acusaciones lanzadas por el hijo de Ábalos

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos.

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz, ha señalado que Ábalos no forma parte del Grupo Socialista en el Congreso desde hace "22 meses" sino que es diputado del Grupo Mixto y el partido actuó con contundencia desde el primer minuto que aparecieron indicios en su contra.

Mínguez ha hecho estas declaraciones al ser interrogada por las palabras del hijo mayor de Ábalos, que este mismo lunes ha afirmado que el sucesor de su padre en el área de Organización, Santos Cerdán, le ofreció "un cheque en blanco" en nombre del presidente Pedro Sánchez.

De este modo, la portavoz socialista ha insistido en que no se van a dejar "chantajear por nadie" al tiempo que ha restado credibilidad a las mencionadas declaraciones. "No vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades", ha apuntado.

En la misma línea reitera que es "el momento de la Justicia" y defiende que el PSOE ha actuado desde el primer minuto, mostrando "tolerancia cero" con la corrupción y colaborando con la investigación.