El presidente niega una reunión con Carles Puigdemont porque las conversaciones con Junts están rotas

Pedro Sánchez califica de mentiras las acusaciones de José Luis Ábalos y afirma que no aceptará chantajes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este martes sus "incumplimientos" con Junts y, por ello, ha anunciado que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Pedro Sánchez, en declaraciones a RAC1, en las que ha reconocido la "gravedad de la crisis" que tiene abierta con Junts y ha puesto en valor el acuerdo de investidura al que llegaron en 2023 y que representaba una oportunidad para el "diálogo y la negociación para resolver un conflicto político que viene de largo".

Pese a todo, el presidente mantiene la "mano tendida" a Junts y, por ello, para paliar los "retrasos" en el cumplimiento de los compromisos alcanzados, el Gobierno aprobará un "real decreto ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido", ha explicado.

Qué medidas se incluyen en el decreto ley

Entre los compromisos que recogerá este decreto ley está, por ejemplo, "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" para que los alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua.

El decreto ley también incorporará, según ha detallado, un mecanismo para "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas".

"Vamos a ampliar el plazo para promover dentro de esas empresas la digitalización de los procesos de facturación", ha indicado Sánchez, que ha recordado que esta era una medida que reclamaba el empresariado catalán y de la que se había hecho eco Junts.

Próximamente, en otra reunión del Consejo de Ministros, Sánchez prevé aprobar un real decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables", que era otra de las reivindicaciones habladas con JxCat.

También ha considerado cumplido el compromiso con Junts para desclasificar los documentos secretos sobre la llamada Operación Cataluña con las iniciativas que al respecto se tramitan en el Congreso y respecto a la publicación de las balanzas fiscales ha dicho que se está trabajando para poder determinar una cifra "real" sobre la relación fiscal entre Cataluña y el Estado.

La relación del PSOE y Junts

Por otro lado, el presidente se ha referido también a la posibilidad de reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont. "No estamos en ese estadio", ha señalado, recordando que las conversaciones con Junts ahora están rotas, aunque también ha apuntado que él siempre ha manifestado que no tendrá ningún problema para hablar con él.

En todo caso, Pedro Sánchez está convencido de que la relación con este partido se recompondrá y por ello afirma que las bases por las que está trabajando el Gobierno permitirán reiniciar el diálogo "en un futuro próximo".

También ha confiado en que el reconocimiento del uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Unión Europea acabe siendo reconocido y ha arremetido contra el PP por actuar en Europa como "lobby" en contra.

Respecto a otras demandas de otro socio de la investidura como ERC para que Cataluña pueda recaudar los impuestos estatales, ha afirmado que la "ambición" del Ejecutivo es conseguirlo, aunque sea en los próximos años, debido a la complejidad técnica y el importante desafío que comporta.

Sobre el modelo de financiación autonómica, ha asegurado que habrá un nuevo sistema y que será "multilateral", de modo que reconozca la diversidad y singularidad de todas las comunidades.