El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este miércoles que Junts debe valorar que el Gobierno central vaya “cumpliendo sus compromisos” adquiridos para la investidura, citando como ejemplo “devolver a Cataluña la gestión de las oposiciones de habilitados nacionales”.

Desde Málaga, donde ha participado en un acto, Torres ha defendido ante los medios que el Ejecutivo “cumple sus compromisos” con las fuerzas que apoyaron la investidura, algo que, según ha dicho, “hay que valorar también”.

En relación con las palabras del presidente del Gobierno sobre José Luis Ábalos, el ministro ha respaldado la explicación de Pedro Sánchez, señalando que el presidente afirmó “exactamente” que su exnúmero dos en el PSOE era “un gran desconocido” desde el punto de vista personal.

Torres ha argumentado que Sánchez “conocía, lógicamente, a Ábalos, pero no sabía de cuestiones que ahora estamos sabiendo, y eso es desconocer personalmente partes de la vida de alguien”, y ha añadido que el presidente lo ha expresado “de manera exacta y correcta”.

El ministro ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “manipule” estas palabras e intente hacer “chascarrillos”, recordando que él tenía “difícil” decir que no conocía a Marcial Dorado.

A su juicio, “la gente debe tener más cuidado cuando señalas a otros porque pueden terminar algunos señalando su propia incoherencia”, en referencia a Feijóo.

Por otra parte, sobre las declaraciones de Víctor Aldama, Torres ha reiterado que “el tiempo ha puesto las cosas en su lugar” después de “grandes y gravísimas acusaciones sin ninguna prueba” que él mismo ha tenido que “desmontar”.