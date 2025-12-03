Desde el Ejecutivo han salido al paso de las palabras del presidente para precisar que Pedro Sánchez no dijo que no conociese a Ábalos

Víctor Ábalos se une a la estrategia de su padre y Koldo apuntando también a Moncloa: señala a Pedro Sánchez, Santos Cerdán o Margarita Robles

Además del bloqueo político, el otro gran frente del Gobierno es el judicial, con escándalos de corrupción como el caso Koldo que no dejan de incrementar la presión sobre el Ejecutivo. En un intento por minimizar el daño y las consecuencias, el propio presidente, Pedro Sánchez, habló de su relación con José Luis Ábalos, de su confianza en lo político pero su desconocimiento absoluto en lo personal. Y sobre ello han insistido ahora desde Moncloa, que precisan que el líder socialista no dijo que no conociese al que fuese su ex secretario de Organización y ministro de Transportes, sino que hubo facetas personales de él muy desconocidas.

En esa segunda parte de la explicación del presidente ponen el énfasis los integrantes de su Gobierno, que han salido a aclarar unas declaraciones que habían levantado ampollas también tras los muros de la prisión de Soto del Real.

Moncloa matiza las palabras de Pedro Sánchez sobre José Luis Ábalos

“Ábalos era un gran desconocido para mí porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí”, dijo, concretamente, Pedro Sánchez, y al respecto, desde Moncloa aseguran que no pretendía negar su relación con el exministro, sino mostrar cómo se sintió al conocer una parte de la vida personal de José Luis Ábalos que éste le había ocultado.

“Como tantas veces ha ocurrido en la vida normal en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso”, ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El PP denuncia que Pedro Sánchez “mintió a todos los españoles una vez más”

No es así como lo entiende el Partido Popular, que insiste en denunciar lo que considera una gran mentira de Pedro Sánchez para intentar distanciarse de los casos de corrupción.

“Mintió a todos los españoles una vez más. Es el farsante de siempre. Le dijo a todos los españoles que no era amigo ni había sido amigo ni tenía una relación de confianza con el señor Ábalos”, ha denunciado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

Por su parte, en el Ejecutivo lamentan que las reacciones a su entrevista se hayan quedado en una literalidad.