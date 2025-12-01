Compartir







José Luis Ábalos parece estar dispuesto a luchar. Tras recibir la visita en la cárcel de su expareja Andrea y de su abogado, ha sido este último el que ha aseverado que están “alineados en ir a la lucha jurídica” tras decretar el Tribunal Supremo su ingreso en prisión el pasado jueves por medio de un auto que han recurrido.

También lo evidencia así la propia cuenta de José Luis Ábalos en la red social de Elon Musk, ‘X’, –renombrada a ‘En el nombre de Ábalos–, donde en su biografía puede leerse: “Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable". Sin embargo, esa lucha judicial la separa su abogado de otras estrategias personales, como las entrevistas que Ábalos también ha dado a los medios de comunicación; una parte que incluso desaconseja: “No creo en esas estrategias”, ha dicho su letrado, apostando por la “prudencia”.

El hijo primogénito de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, señala a Moncloa

Entre tanto, también ha hablado con los medios su hijo primogénito, Víctor Manuel Ábalos, descrito como el testaferro de su padre en los informes de la UCO. En una entrevista al periódico El Mundo, ha defendido su inocencia y la del exministro. Adem�ás, en modo ofensiva, ha asegurado que Santos Cerdán llegó a ofrecerle a su padre un cheque en blanco en nombre del presidente, Pedro Sánchez, para silenciarle.

De igual modo, también ha señalado que cuando Margarita Robles se enteró de que Ábalos quería ir a Defensa, pidió al CNI redactar un informe con todo tipo de barbaridades.

Más allá, también apuntar a la Moncloa también está siendo la estrategia de Koldo García. En una entrevista a OkDiario insistió en el rol importante que, según él, tuvo Begoña Gómez en el rescate a Air Europa, parte de la trama que ya ha quedado archivada judicialmente.

“Los Hidalgo comentaron, –y eso fue delante de mí–¸que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña”. “De 100 o 200.000 euros, hasta decir un millón”, llegaba a expresar en esa entrevista.

Además, el exasesor de José Luis Ábalos también ha relatado insistentes llamadas de Pedro Sánchez al exministro para solucionar cuanto antes el rescate a la aerolínea.

José Luis Ábalos y sus amenazas con tirar de la manta

Paralelamente, y a través de mensajes que han sido publicados desde su cuenta en ‘X’, el que fuese también número tres del PSOE ha asegurado que sigue “fuerte y firme”, advirtiendo que no le van a “doblegar ni callar”, al tiempo en que ha señalado que su adaptación a la cárcel está siendo “menos traumática de lo que esperaba”.

“Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda", ha expresado a través de su cuenta.

Desde ella, además, señalando al Ejecutivo, apunta: “Qué puede representar alguien que desde un Gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas",

"Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga extremo, teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso", añade, arremetiendo contra "líderes autoritarios y medios comprados", advirtiendo de que el Estado de derecho está “degradado”.