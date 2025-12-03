Esperanza Buitrago Agencia EFE 03 DIC 2025 - 10:03h.

Miriam Nogueras emplaza al PSOE a tomar decisiones

El presidente anuncia un decreto ley para cumplir algunos compromisos pendientes con Junts

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo ayer martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de Junts y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones": "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de que Pedro Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles.

"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso en declaraciones recogidas por Efe.

Qué medidas anunció Pedro Sánchez

Entre los compromisos que recogerá el decreto ley anunciado por el jefe del Ejecutivo está "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" para que los alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua.

El decreto ley también incorporará un mecanismo para "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas".

Otras demandas independentistas siguen en el aire

Otros asuntos reclamados por los catalanes independentistas siguen en el aire. Es el caso del reconocimiento del uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Unión Europea o la posibilidad de que Cataluña recaude impuestos estatales como exige ERC, también socio de investidura.

Sobre esto último, el jefe del Ejecutivo ha dicho que su objetivo es conseguirlo, aunque sea en los próximos años, debido a la complejidad técnica y el importante desafío que comporta. Sobre el modelo de financiación autonómica, aseguró que habrá un nuevo sistema y que será "multilateral", de modo que reconozca la diversidad y singularidad de todas las comunidades.