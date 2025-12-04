La denunciante comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas en 2021

El PSOE reconoce que podría haber gestionado mejor el caso Paco Salazar

El de Paco Salazar no es el único caso de presunto acoso sexual que rodea el PSOE, según informa José Palacios. La Fiscalía acaba de abrir una investigación contra el secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro. ¿El motivo? Pues enviar mensajes a una militante como: "Te pondría ahora de vuelta y media", "No me esquives, que te quiero meter ficha", o "¿Ese escote lo has tenido siempre?

Ahora, se enfrenta a posibles delitos de acoso y coacciones. El Partido Socialista de Málaga ha iniciado la suspensión cautelar de militancia del Secretario General del Partido Socialista de Torremolinos. Y le piden que abandone su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y también el de diputado provincial.

Desde el Partido Popular de Málaga insinúan que podrían saber de estos hechos que están datados de junio de este año, lo que asegurarían que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sabría de estos hechos.

"Mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas"

Las diligencias preprocesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

En este caso concreto, la querella presentada señala que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, y señala que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de una relación de superioridad".

Desde el PSOE han indicado que los hechos denunciados "están siendo objeto de examen e investigación por el órgano contra el acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".