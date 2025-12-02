El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

El Gobierno tacha de "vomitivas" las acciones denunciadas por sus subordinadas que salen ahora a la luz.

Una denuncia de hace 5 meses califica su trato como "misógino y baboso".

Compartir







Tras la caída de Ábalos y después de la de Cerdán, el presidente tenía otro nombre para el equipo que debía liderar el PSOE, pero también se torció: Francisco Salazar iba a ser el nuevo secretario general... pero no. Justo cuando iba a ser nombrado, se supo el comportamiento que tenía con algunas subordinadas. la investigación quedó aparcada hasta que un medio ha retomado el asunto con el durísimo testimonio de una de las víctimas.

Unos testimonios que marchitan una vez más la bandera del feminismo del PSOE, un granero vital de votos. Los actos de Salazar y los comentarios ante sus empleadas que han salido a la luz son un nuevo golpe tras la vida disoluta de Ábalos.

PUEDE INTERESARTE La mujer asesinada en Alicante presuntamente por su pareja tenía un hijo con él y se iban a separar

Lo que ha salido a la luz ahora es una denuncia de hace 5 meses. Según elDiario.es, la mujer trabajaba junto a Salazar en Moncloa y en su escrito habla de un comportamiento misógino y baboso. "Escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles".

Escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles

La trabajadora asegura que se sentía acosada, y que presentó una denuncia anónima con miedo a sufrir represalias. "Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara".

PUEDE INTERESARTE Encuentran el cuerpo de una mujer acuchillada y el de un hombre ahorcado en una casa en Alicante

Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara

El PSOE se excusó en un error informático para no tramitar las quejas hasta ahora. La semana pasada Salazar abandonó el partido. Hoy la portavoz del Gobierno describe sus actitudes con una palabra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tanto es así, que la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha calificado como "vomitivas" los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Gobierno tacha de vomitivas las acciones ante sus subordinadas

"Me pregunta sobre Paco Salazar y qué me parece la información sobre las expresiones y las palabras que se han hecho públicas. Vomitivas. Vomitivas", ha recalcado la dirigente socialista al ser cuestionada por una información de 'elDiario.es' que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Alegría ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde que se conocieron las primeras informaciones por el presunto acoso a mujeres de Salazar, en el mes de julio, se le cesó de manera "fulminante" como secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y se le dio la baja del PSOE, donde iba a ser nombrado por el Comité Federal como adjunto a la Secretaría de Organización.

La ministra también ha traído al presente que desde 2018 existen protocolos antiacoso en el Gobierno, y que en Moncloa se reunió a los trabajadores y las trabajadoras para que "desde la empatía y desde el más absoluto respeto su anonimato", supieran que "todas aquellas personas que hubieran visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento absolutamente inadecuado" tenían la posibilidad de denunciarlo.

Tras desvelarse el caso de Salazar, según Alegría, "nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia" más, tampoco por los canales anónimos. Además, ha detallado que el PSOE mantiene abierta su investigación contra el exmilitante aunque se haya dado de baja del partido. "Es el primer partido que pone en marcha este tipo de protocolos", ha celebrado, para después matizar que "siempre hay que ver si lógicamente se pueden mejorar y si se pueden actualizar, faltaría más".

Feijóo le llama "guarro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este martes de "guarro" al exdirigente socialista Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas que se recogen en informaciones periodísticas. Dicho esto, ha acusado al PSOE y al Gobierno de ser "hipócrita" con las "mujeres" porque "las defienden en público" pero "las utilizan en privado".

"Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo.