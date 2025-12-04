Pedro Sánchez, en el arranque de la campaña extremeña: "La izquierda ni pide perdón ni permiso para gobernar"

Pedro Sánchez vaticina que su partido ganará los comicios del próximo 21 de diciembre

El presidente ha acompañado al líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo

Compartir







El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a los extremeños a votar por el proyecto del PSOE en las elecciones del próximo 21 de diciembre y elegir entre "más derechas o más derechos".

En un acto de precampaña de las elecciones en Plasencia, donde ha acompañado al líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, Sánchez ha subrayado los logros del Gobierno de coalición y ha asegurado que su partido ganará los comicios del próximo 21 de diciembre y gobernará en la región.

"España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años"

El líder socialista ha reconocido la dificultad de resolver problemas como la vivienda, la desigualdad o la violencia machista, pero ha destacado que gracias a las políticas del Ejecutivo, "España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años".

Dar respuesta a esos problemas, ha dicho, es "precisamente lo que justifica que haya un Gobierno socialista" en España y en Extremadura.

En ese sentido, ha pedido a los asistentes al acto, imaginar lo que será capaz de hacer el PSOE cuando tenga "mayorías de alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas autonómicos y también un presidente del Gobierno, por muchos años, al frente del Gobierno de España".

Así, ha defendido que la izquierda "no pide perdón ni permiso para gobernar", algo que van a seguir haciendo "hasta 2027" y a partir de las elecciones generales de ese año.

Sánchez ha sostenido que a los socialistas les sienta "bien" las campañas electorales y que la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, está "haciendo como Feijóo", evitando los debates con los oponentes. "Ya empiezan con las encuestas, pues que se queden con las encuestas que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista al frente de la Junta de Extremadura", ha añadido.