Exclusiva | Francisco Toscano, amigo de Paco Salazar: "Se encuentra mal. No se reconoce en esas acusaciones"

Las denuncias de acoso sexual, actualmente anónimas y bajo investigación, frenaron el ascenso de Salazar en el PSOE

El PSOE reconoce que podría haber gestionado mejor el caso Paco Salazar

A principios de julio surgieron las primeras denuncias contra Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE como parte de la reestructuración tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. Estas acusaciones frenaron su ascenso. Los presuntos casos de acoso sexual, que actualmente se encuentran bajo investigación, han reavivado el debate sobre la capacidad del PSOE para actuar ante situaciones graves, poniendo en entredicho la eficacia de su protocolo interno y la rapidez con la que responde ante denuncias que involucran a altos cargos.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Francisco Toscano, histórico líder socialista, amigo de Pedro Sánchez y amigo intimo de Paco Salazar. Toscano se pronuncia sobre las denuncias: "Son denuncias anónimas y están en su legítimo derecho de hacerlo de esa manera. Cuando dejen de ser anónimas y podamos conocer la identidad de las personas implicadas, entonces podremos hablar".

Francisco Toscano: "No pongo la mano en el fuego por nadie, pero me cuesta mucho creer que nada de eso sea cierto"

Toscano asegura que Paco Salazar no se reconoce en las acusaciones: "Se encuentra mal, no se reconoce en esas acusaciones e incluso las niega. Estamos ante una situación de supuestas víctimas anónimas que hay que respetar, porque si los hechos son ciertos, son muy graves".

Sobre la posible inocencia de Salazar, añade: "No pongo la mano en el fuego por nadie, pero puedo decir que, en lo que lo conozco, me cuesta mucho creer que nada de eso sea cierto. Conozco a muchísimas compañeras que aseguran que nunca han visto ese tipo de comportamientos por su parte".