'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, ante las denuncias de acoso en el PSOE: "Desaparecieron como por arte de magia Borrás"

Un nuevo caso de acoso machista en Torremolinos acorrala todavía más al gobierno de Pedro Sánchez, cuya reacción al descubrirlo habría sido mu cuestionable. Ana Rosa Quintana ha puesto el foco en esta polémica actuación durante su editorial de este 5 de diciembre.

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado: "Buenos días. "La Carlota se enrolla que te cagas. Te voy a meter ficha. ¿Siempre has tenido ese escote? Qué buen culo te hacen ese pantalón. ¿Has dormido poco porque has tenido relaciones esta noche?". Estamos ante el Gobierno más machirulo de la historia. Dejémonos de eufemismos. ¿Por qué no se ponen en manos de la fiscalía los casos de acoso machista en el PSOE y en Moncloa? Porque Sánchez no quiere. Él es el secretario general del PSOE, un partido orgánico y jerárquico. Si él da una orden, se ejecuta. Si no da la orden, el PSOE está mira para otro lado. La única orden que se ha dado es que España no participe Eurovisión y que el Gobierno más transparente de la historia no informe de qué ha hablado con Marruecos ni siquiera en plasma".

Ana Rosa ha continuado: "El Gobierno más limpio de la historia defiende delante de las pancartas dos banderas: La lucha contra la corrupción y el feminismo. En la lucha contra la corrupción tenemos de despachos para dentro las comisiones de Cerdán, Ábalos y Koldo, la imputación de Begoña Gómez y David Sánchez, la candidatura de un procesado como Gallardo incumpliendo el código ético del PSOE y la condena del fiscal general. Y agarrando la pancarta feminista tenemos a Tito Berni en un local de lucecitas, a las sobrinas de Ábalos, los catálogos de Koldo, y los acosos de Salazar y líder del PSOE en Torremolinos".

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno más feminista de la historia no ha cumplido los plazos de su propio protocolo para presentar las denuncias de mujeres que han sido ignoradas y silenciadas"

"El Gobierno más feminista de la historia no ha cumplido los plazos de su propio protocolo para presentar las denuncias de mujeres que han sido ignoradas y silenciadas. El presidente pide perdón a Junts por no cumplir con lo pactado. ¿Cuándo va a pedir perdón a las mujeres? Cuidado con las mujeres, que están dejando de votarle. Decía Sánchez que tiene amigos entre 40 y 50 años que han sentido incómodos con el discurso feminista. ¿Esos amigos eran Ábalos, Koldo, Salazar o el del Torremolinos? Tenían un caballo de Troya en Ferraz lleno de amigos feministas. Sánchez es único como cazatalentos. Como director de Recursos Humanos no tiene precio. Su círculo íntimo en realidad era un círculo vicioso", ha sentenciado en directo.