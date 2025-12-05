Exclusiva | Las imágenes claves para detener a los presuntos asesinos de Mabel

Los presuntos asesinos de Mabel fueron grabados sacando dinero de las cuentas de Mabel en un cajero automático

Fueron estas retiradas de efectivo las que alertaron a la policía

Este viernes 5 de diciembre, 'El Programa de Ana Rosa' ha mostrado en exclusiva las imágenes que resultaron claves para la detención de los asesinos de Mabel en el Puerto de Santa María.

En estas imágenes podemos ver a los dos detenidos por el crimen de Mabel, la profesora jubilada en su casa de Valdelagrana, en el Puerto de Santa María.

Las imágenes de los presuntos asesinos de Mabel en un cajero automático, en 'El Programa de Ana Rosa'

Los acusados sacan dinero de un cajero automático con la tarjeta de la víctima. Los dos acusados acudieron a un cajero pocas horas después de acabar presuntamente con la vida de Mabel. Tío y sobrino sacan dinero por primera vez en el Puerto de Santa María. Horas más tarde, uno de ellos vuelve a hacerlo, pero ya desde Badajoz.

Estas imágenes resultaron claves para que la policía pudiese cerrar este caso, que un principio parecía realmente complicado. Fueron estas retiradas de efectivo las que alertaron a la policía.