Exclusiva | José Aníbal Álvarez, exabogado de Ábalos: "Me debe más de 80.000 euros"

El letrado niega rotundamente haber sido contratado por el Partido Socialista

Víctor Ábalos se une a la estrategia de su padre y Koldo apuntando también a Moncloa: señala a Pedro Sánchez, Santos Cerdán o Margarita Robles

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, denuncia que el PSOE pagó a José Aníbal Álvarez, exabogado del exministro, para mantener controlado a su padre. Asegura que el partido buscaba silenciar a Ábalos y minimizar el daño a su imagen por orden de Pedro Sánchez. Según sostiene, ese sería el motivo por el que su padre rompió con Álvarez dos días antes de declarar ante el Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’.

‘El programa de Ana Rosa’ habla en exclusiva con José Aníbal Álvarez, exabogado de Ábalos, quien afirma que su relación profesional con el exministro comenzó a raíz de un amigo en común, ajeno a la política. Tras una primera reunión, Ábalos le llamó al día siguiente para contratarle como abogado y cerraron el acuerdo en su despacho. Asegura que nadie del partido le ha llamado, presionado o intentado influir en su defensa.

Exabogado de Ábalos: "Yo no he cobrado del Partido Socialista"

Álvarez niega tajantemente haber sido contratado por el PSOE: "Yo no he cobrado del Partido Socialista. Que me digan dónde han hecho la transferencia o si hay que recoger algún sobre, aunque sea en efectivo. A mí me contrató el señor Ábalos y tampoco él me ha pagado".

Por último, explica que está ultimando la factura de sus servicios y duda que llegue a cobrarla ahora que Ábalos está en prisión: "Estoy preparando la minuta. No está cerrada, pero desde luego me debe más de 80.000 euros. Tengo siete folios con todo el trabajo que he hecho: los escritos, los recursos, las comparecencias… Me arrepiento de haberme metido en este procedimiento".