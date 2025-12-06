La web de Informativos Telecinco charla con la experta en Casas Reales Ana Polo al cumplirse siete años de la última foto de Leonor y Juan Carlos I

Los grandes apoyos del rey emérito Juan Carlos: de sus amigos de siempre a sus compañías en Abu Dabi

Compartir







Este sábado 6 de diciembre se cumplen siete años de la última vez que la princesa Leonor y el rey emérito Juan Carlos I se dejaron ver juntos públicamente. Una fecha clave en la historia de la Corona española que no ha quedado en el olvido y que se conmemora ahora, escasos tres días después de la publicación de las memorias del padre de Felipe VI en España.

Por ello, desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con la experta en Casa Real Ana Polo, quien nos ha analizado el evidente distanciamiento entre abuelo y nieta durante estos últimos años, cuál ha sido el papel de los reyes Felipe y Letizia en su relación y cómo debería afrontarla la heredera al trono.

PUEDE INTERESARTE El rey Felipe evita mencionar a Juan Carlos I en su discurso sobre la transición tras la publicación de sus memorias

Pregunta: Juan Carlos I dice en sus memorias que le hubiera gustado entablar más relación tanto con la princesa Leonor como con la infanta Sofía. ¿Crees que todo se torció tras el escándalo de 2012 o que su relación ya estaba marcada por la distancia en ese entonces?

PUEDE INTERESARTE La petición del rey Juan Carlos a la princesa Leonor tras la publicación de sus memorias que revela cómo es su relación

Respuesta: La relación rota venía desde antes. Creo que básicamente la reina Letizia y Juan Carlos no encajan desde el primer momento, hay una falta de feeling, nunca la hubo. Desde el primer momento en que se conocieron se dieron cuenta de que no había afinidades, y luego yo creo que Letizia cuando entró en la familia real ya casada y empezó a ver las dinámicas que había, que si Corinna y cosas del estilo, entendió la dimensión del personaje de Juan Carlos, y comenzó a poner unas barreras infranqueables con ella y con sus hijas especialmente, pero también con Felipe, y puso un cordón sanitario. El emérito habla en sus memorias de la distancia con ella, y personalmente creo que Letizia lo hizo bien, porque si no hubiese puesto ese cordón la monarquía no hubiera aguantado. Y obviamente como consecuencia de eso, el trato de Juan Carlos y Sofía con sus nietas ha sido prácticamente nulo. A la reina Sofía le hubiese encantado ver más a sus nietas y estar con ellas, básicamente porque vivían al lado, pero sabemos que incluso se tenía que hacer anunciar, que si quería ir a verlas tenía que llamar por teléfono, Letizia siempre quería estar delante y tal. Hay una frase en las memorias en la que Juan Carlos dice "a mi mujer le hubiese gustado mucho estar en Palma con ellas a solas", pero yo creo que Letizia no lo hubiese tolerado nunca.

P: Y desde 2018, abuelo y nieta no se han dejado ver nunca más públicamente. ¿Cuál crees que es el motivo y por qué ese año?

R: A mí me consta que hubo una estrategia de Casa Real. Se decía que la gente quería ver a una familia unida, y por eso nos vendieron ese componente familiar y vender cierta unidad, pero con cierta educación y sintonía entre los miembros. Entonces Juan Carlos dijo "bueno, podemos vender las cosas hasta cierto punto, porque hay un punto de credibilidad, y esto no es creíble". Entonces yo creo que Felipe, que es una persona bastante diplomática y con bastante tacto, intentó darle un papel a su padre básicamente para evitar lo que está pasando ahora. Este señor tiene tantas ansias de protagonismo que de vez en cuando te publica un libro, una entrevista y lo que sea, y yo creo que para evitar esto intentaron darle unos huequecitos, pero dejó de funcionar. Y ahora cuando vemos a Juan Carlos no pensamos en el rey de la transición que nos trajo la democracia, sino que pensamos en todos los escándalos de los últimos años, por lo que, para que la continuidad tuviese viabilidad, Felipe entendió que había que dejar todo lo demás completamente atrás, pasar página y empezar un nuevo capítulo. Ahí fue cuando Juan Carlos quedó completamente marginado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

P: ¿Cómo ha podido afectar esto a Don Felipe? No hay que olvidar que es su padre y su hija.

R: Aunque siempre nos han vendido la relación de padre e hijo como súper cercana y próxima, tampoco lo era tanto. Obviamente hay un cariño, pero no con tanta intensidad. Entonces creo que por un lado le tiene que haber dolido que esto haya pasado con tantos escándalos, sobre todo porque él es una persona adversa a las confrontaciones, por lo que le hubiese gustado llevarlo todo con más tacto, en este sentido es muy parecido a la madre, pero por otro lado él tenía claro el sentido del deber y que la Corona iba primero, y que si tenía que tomar medidas drásticas se tomaban. Entendió perfectamente que o se hacía eso o les echaban del país.

"Juan Carlos I es una persona muy remota para Leonor"

P: Juan Carlos I y Leonor han mantenido escasísimos encuentros en estos últimos años. ¿Cómo crees que es su relación más allá de lo institucional?

R: En el libro cuenta que algunas veces han hablado por teléfono y que habían tenido una conversación con Felipe en el que le decía a su padre: "Papá, te paso a la niña para que hables con ella", y que Leonor hablaba y le decía que había sacado muy buenas notas y que se iba a Gales. Entonces sí, han tenido algún contacto, pero es una persona muy remota para Leonor. Es un señor que está allí, que sabe que es su abuelo, pero es una persona completamente remota. Otra cosa es la reina Sofía, que está muy cercana, que vive al lado. A Sofía sí que le ha dolido especialmente esa distancia. La habría gustado tener más relación con Leonor y enseñarle la historia de la familia, de dónde venían los Grecia y los Prusia... Todas estas cosas, ya que es la continuadora de ese legado, pero Letizia tenía otros planes, desde luego.

P: ¿La reina Letizia ha sido clave en ese distanciamiento?

R: Totalmente, pero hay una cosa muy injusta que ha hecho Juan Carlos, y es que la ha acusado a ella de romper la familia, cuando la familia estaba rota desde hacía décadas. Es ridículo y bastante injusto. Es cierto que ella tampoco facilitó los encuentros, pero tampoco era su papel. Ella vio cómo se manejaba todo aquello y cuando llegó un momento determinado dijo: "Hasta aquí, mis hijas no las vais a tocar, y a Felipe tampoco", y ahí coge a las niñas y a su marido y pone una barrera infranqueable entre ellos y el mundo.

P: ¿En qué se asemejan abuelo y nieta?

R: Aparte de la nariz por borbónica, que es bastante pronunciada, es una chica que nos va a sorprender de cara al futuro y con muchas aptitudes. Con Juan Carlos ahora mismo estamos todos muy cabreados con él y perplejos con estas memorias, pero sí que es verdad que durante la transición tuvo muy buen olfato, lo que pasa que lo perdió. Y creo que Leonor también tendrá ese olfato que tuvo su abuelo en sus buenos momentos.

P: ¿Cómo crees que debería afrontar Leonor la problemática con el emérito como futura reina del país?

R: A estas alturas, y sobre todo después de estas memorias, yo creo que ella pensará: "Bueno, el abuelo está en Abu Dabi, viene de vez en cuando y punto". Para ella no es un problema, de hecho, ella es la gran esperanza de la monarquía, porque básicamente de toda esa familia es la única que está 100% limpia de todo, no tiene ni un solo escándalo. Y aparte no se le puede acusar de nada, porque cuando pasó todo ella era una niña de dos y tres años, es imposible que se enterase de lo que pasaba ni que lo entendiese. La están intentando proteger especialmente porque saben que ella es la que sacará la monarquía adelante sin tener en cuenta todo lo que ha tenido que aguantar el padre ni arrastrar todo este pasado que ha tenido que asumir Felipe. En ese sentido, a Leonor quieren dejarle todo esto ya arreglado y con carpetazo.