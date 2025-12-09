Hernández ha aceptado su cese para no perjudicar a Presidencia, aunque continúa negando los hechos

Malestar y discrepancias en el PSOE por el caso Francisco Salazar: mujeres socialistas cargan contra el "silencio" y claman explicaciones convincentes

El Consejo de Ministros cesará a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar. Hernández ha aceptado su cese para no perjudicar a Presidencia, aunque continúa negando los hechos, tal y como informa en el vídeo Miguel Mollà.

Fuentes del Gobierno han confirmado la salida de Hernández, con la que Sánchez quiere dejar clara su contundencia ante este tipo de casos, como hizo con Paco Salazar, explicaron. Desde el PSOE han asegurado que Hernández dejará también la Ejecutiva del partido en Andalucía.

Una de las denunciantes ha dicho que Antonio Hernández habría sido cómplice y habría encubierto a Paco Salazar. Moncloa da toda la credibilidad a las víctimas.

El PSOE ofrece a las víctimas llevar el caso a la Fiscalía

Pedro Sánchez ha negado que hubiera habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y ha ofrecido la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que le denunciaron si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

En una conversación informal con periodistas durante la recepción del Día de la Constitución, el presidente del Gobierno sí lamentó el error del PSOE por los meses de tardanza en establecer comunicación con las denunciantes y lo asumió en primera persona.