Leire Díez, tras declarar ante el juez: "No tuve un ningún cargo importante en empresas públicas"

Leire Díez habla con 'El programa de Ana Rosa' tras declarar ante el juez

Leire Díez declara que se reunió dos veces con Santos Cerdán, pero también con más partidos

Leire Díez declaró ayer ante el juez, revelando nuevas informaciones. Aseguró que en 2024 mantuvo dos encuentros con Santos Cerdán, ya que durante su labor de investigación disponía de información relacionada con el caso Villarejo en la que el PSOE aparecía como perjudicado. Además, aclaró que también mantuvo reuniones con otros partidos, entre ellos el PP y Vox.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Leire Díez tras su declaración ante el juez. La investigadora explicó por qué llevó la información a Ferraz: "La llevé para que la conocieran y hicieran con ella lo que tuvieran que hacer. No solo se llevó información de las saunas, había más datos que posteriormente se han demostrado ciertos".

Sobre el hecho de que el PSOE ahora reniegue de ella, comentó: "Si no se tienen respeto a sí mismos hablando tonterías, yo desde luego no puedo dosificarlo en píldoras para que aprendan. Te voy a decir algo que a lo mejor le sirve al PSOE: escuché ayer en los pasillos del juzgado que una de las acusaciones populares dijo algo llamativo: "A nosotros Leire Díez no nos importa, lo que nos importa es machacar al PSOE. Si ellos no lo saben, tienen un problema, pero allá ellos con sus tonterías".

Leire Díez: "Sufrimos un hackeo de nuestro drive y sobre ese hackeo se han inventado informaciones"

También aclaró los cargos que supuestamente tuvo en dos empresas públicas: "No tuve ningún cargo importante en empresa públicas, fui técnico de comunicación de los grados más bajos. Además, estuve menos de veinte segundos en Ferraz; pregunté por una persona que no estaba y me marché. De ahí se ha inventado una supuesta cercanía y relación con Ferraz".

Además, ha explicado otro punto importante tratado en el juzgado: "Sufrimos un hackeo de nuestro drive y sobre ese hackeo se han inventado informaciones que, además de ser fruto de un delito, han sido manipuladas para hacer toda esta campaña. Esto forma parte del revival de lo que varios medios han hecho durante este tiempo".

Aclara que el PSOE no es el único partido con el que se reunieron, ya que también mantuvieron encuentros con Junts, PP, Vox y Podemos: "Nos reunimos con ellos porque varios de ellos también eran víctimas, de todas las causas que había. En el tema de las víctimas no importaba el partido, sino que eran víctimas, y ya está. El PSOE fue el último partido con el que nos encontramos; previamente ya habíamos tenido reuniones con otros y yo ya me había reunido con más gente".

Santiago Abascal no ha dudado en responder a Leire Díez sobre la supuesta reunión que ésta habría mantenido con Vox: "Es la primera noticia que tengo. Supongo que se trata de algún tipo de estrategia de defensa y de un intento de esparcir el ventilador al servicio de Pedro Sánchez".