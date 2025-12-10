Muere Luis Arévalo, alcalde de Aldeaaseca, Ávila, en un accidente de tráfico

El siniestro ha tenido lugar durante la noche en el kilómetro 154 de la N-60: otras cuatro personas resultaron heridas

“Consternado por la muerte de Luis: se va un hombre bueno, cercano y lleno de ilusión por su pueblo", ha escrito el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

El alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Arévalo, de 56 años, ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido en la N-601, a la altura de Alcazarén, en Valladolid, en el que se han visto implicados dos vehículos y han resultado heridas otras cuatro personas.

Los hechos se produjeron durante la noche de este martes y el regidor falleció como consecuencia del siniestro, tal como han comunicado el Partido Popular de Ávila y la Diputación Provincial recordando a Arévalo como un gran compañero y un excelente amigo.

El PP de Ávila, consternado por la muerte del alcalde de Aldeaseca, Luis Arévalo

Según ha expresado el PP de Ávila, el accidente de tráfico tuvo lugar a aproximadamente las 22 horas del martes en el kilómetro 154 de la N-60 y ha sumido en la “consternación y el dolor” a todo el partido.

“Luis fue un gran compañero, pero sobre todo un excelente amigo”, ha expresado el presidente de la formación en Ávila, Carlos García, aún “impactado por lo sucedido”.

“Lo lamento profundamente, porque es la pérdida de una persona buena, cercana, noble y que estaba llena de ilusión por servir a su pueblo”, ha destacado, recordando que “siembre estaba pensando en proyectos” para su tierra y “en mejorar la vida de sus vecinos”.

“Aunque puede sonar tópico, quienes conocieron a Luis saben que es absolutamente cierto”, incide García, poniendo el partido “a disposición de la familia” y de Aldeaseca, trasladando su “más doloroso pésame”.

Alfonso Fernández Mañueco: “Se va un hombre bueno, lleno de ilusión por su pueblo”

Del mismo modo, el presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, también se ha despedido del alcalde de Aldeaseca con un emotivo mensaje: “Consternado por la muerte de Luis. Se va un hombre bueno, cercano y lleno de ilusión por su pueblo. Todo mi cariño a su familia, amigos y vecinos del PP de Ávila”, ha escrito.

Nacido en Bercial de Zapardiel, casado, padre de una hija, empresario y presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (FETRANSA), tal como recuerda el Partido Popular de la provincia en una nota, Luis Arévalo fue alcalde de la localidad de La Moraña desde junio de 2023, cuando concurrió a las Elecciones Municipales liderando la candidatura del PP.

"La tristeza recorre la provincia este miércoles, especialmente La Moraña y el municipio de Aldeaseca. Enviamos el abrazo del presidente, de la Corporación y de los trabajadores de la institución a la familia de Luis Ignacio Arévalo Martín. Descanse en paz", escriben desde la Diputación de Ávila, despidiéndose del alcalde.