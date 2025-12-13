Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado"

CáceresEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas y se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE".

Durante un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

"¿Se puede ser más cínico?"

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", ha dicho.