El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas"

El partido de Feijóo cuelga seis fotos de Sánchez con Díez e ironiza con que es "una señora" a la que el presidente "no conoce de nada"

La reacción del PSOE a la detención de Leire Díez: "Respeto absoluto al trabajo de la Guardia Civil"

La detención de Leire Díez culmina un inicio de 'semana horribilis' para el PSOE. Sumido en casos de presuntos acosos sexuales - José Tomé recién dimitido en Lugo se suma al caso Salazar- , la presunta corrupción sale de nuevo a flote en el rostro de la supuesta fontanera --periodista de investigación, según ella- y exmilitante socialista, contra la que el partido no ha presentado ninguna querella hasta la fecha, pese a acudir a reuniones presentándose en nombre del partido.

No ha desaprovechado el PP la ocasión de nuevo para cebarse con el presidente del Gobierno. El partido de Feijóo ha colgado en redes seis fotos de Sánchez con Díez e ironiza con que es "una señora" a la que el presidente "no conoce de nada".

No solo eso. La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda agotar la legislatura como sostiene en sus intervenciones públicas. "Cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas", ha exclamado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha dicho que "entiende" la cara que tenía este martes Sánchez, al que se veía "preocupado", y lo ha achacado a que el día de hoy está siendo "absolutamente dantesco" tras estas dos detenciones y el "nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista" que ha provocado ya la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo.

El expresidente de la SEPI era "la mano derecha de María Jesús Montero"

La dirigente del PP ha señalado que el expresidente de la SEPI "era la mano derecha de María Jesús Montero, tanto en Andalucía como en Madrid" y ha añadido que cuando dejó de ser presidente de la SEPI "fue contratado por la empresa Servinabar" del exnúmero tres del PP, Santos Cerdán.

Según ha dicho, todo apunta a que en el marco de esas investigaciones y "esos amaños" es por lo que "ha sido detenido" el expresidente de la SEPI y Leire Díaz, "la mujer socialista que nadie conocía, pero que se reunía con todo el mundo".

La portavoz del Grupo Popular ha indicado que lo que están conociendo evidencia que el Gobierno "está en descomposición" y va "apagándose poco a poco". A su entender, intenta "resistir" pero cree que eso es "imposible".

Tellado: "El partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete".

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien ha subrayado que "el partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete".

Así, ha señalado que el día en que "ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual", han sido detenidos "por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de Montero y empleado en la empresa de Cerdán".

"Las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas. No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista", ha manifestado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "cae la fontanera del PSOE" pero también "el que fuera hombre de confianza" de la vicepresidenta María Jesús Montero "en el Gobierno y en la Junta de Andalucía".

"Los españoles no merecen esta agonía de un Gobierno podrido y acabado", ha asegurado el dirigente 'popular' en un mensaje en la misma red social.