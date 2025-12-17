Suárez ha acudido este miércoles a los juzgados de Catarroja para concluir su declaración en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica DANA

Santos Cerdán, en el centro del caso Koldo: cronología de la caída del exdirigente socialista y hombre de confianza de Pedro Sánchez

Compartir







El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha asegurado ante la jueza que tuvo conocimiento del primer fallecido por la DANA a través del exjefe de Bomberos José Miguel Basset y no por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pese a que esta última envió un mensaje alrededor de las 16.00 horas alertando de una víctima al jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat.

Suárez ha comparecido este miércoles en los juzgados de Catarroja para finalizar su declaración en la causa que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2029, una catástrofe que dejó 230 víctimas mortales. Su testimonio era especialmente esperado al tratarse del técnico de mayor rango del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) presente ese día, además de haber acompañado a Pradas durante la jornada y en el Cecopi.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes que desmienten que María Jesús Montero no había visto a Leire nunca

Durante su declaración, Suárez ha explicado que propuso enviar mensajes de alerta a la población antes de la reunión del Cecopi, sobre las 17.15 horas

Al ver imágenes de personas en los tejados en Utiel y Requena, y volvió a insistir a las 17.38, aunque no recibió apoyo. El Es Alert no se envió finalmente hasta las 20.11 horas, cuando ya había numerosas víctimas, debido a debates que “se alargaron en el tiempo”.

Sobre ese mensaje, ha señalado que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tuvo un papel “activo”, especialmente en el aviso a alcaldes y en las correcciones del texto en valenciano, en coordinación con Pradas. Suárez ha subrayado que no era necesario un consenso general, ya que el Cecopi es un órgano operativo y no sustituye a la dirección del plan de emergencias.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual a Elisa Mouliaá

En cuanto a la presa de Forata, ha indicado que el escenario de ruptura no se consideraba probable, según el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que hablaba de coronación. Fue en ese contexto cuando se planteó el confinamiento de la población, al descartarse una evacuación viable, y surgieron dudas legales que llevaron a Pradas a solicitar asesoría jurídica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Respecto al barranco del Poyo, Suárez ha afirmado que la información relevante no llegó hasta las 19.30 horas, cuando ya se hablaba de una generalización de problemas en municipios como Picanya, Paiporta o Massanassa. Ha reconocido que no se centraron en el Poyo porque los medios estaban “secuestrados” por la situación de Forata, y ha asegurado que la CHJ no trasladó información actualizada al Cecopi pese a estar presente.

Suárez ha concluido que abandonó el Cecopi sobre las 20.30 horas con la sensación de estar ante un “desastre”. Por su parte, la defensa de Salomé Pradas considera que su declaración ha sido “exculpatoria”, al descartar retrasos atribuibles a la exconsellera y describirla como una persona “tajante, preocupada y no pasiva” durante la emergencia.