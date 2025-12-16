Las imágenes que desmienten que María Jesús Montero no había visto a Leire nunca

Ayer, la ministra María Jesús Montero llamó a Leire "siniestra y friki" y negó haberla visto en alguna ocasión.

Una imagen muestra a la 'fontanera del PSOE' en un acto con María Jesús Montero.

Es un frente más para el PSOE. En algunos de los casos que afectan al gobierno aparece una figura común: Leire Díez, la concejala que llegó a altos cargos en empresas públicas, que buscó información contra la UCO y que ahora tiene un papel en tramas de supuesta corrupción.

Desde mayo, cuando escuchamos su nombre por primera vez, sus tentáculos se han ido extendiendo hasta llegar a ser investigada por el presunto cobro de comisiones por contratos públicos. Ayer, la ministra María Jesús Montero la llamó "siniestra y friki" y negó haberla visto en alguna ocasión. Pero unas imágenes muestran como Leire Díez no solo coincidió con ella sino que participó en debates organizados en la propia sede de Ferraz.

La hemos podido ver en su faceta de moderadora en un debate en Ferraz, compartiendo escenario con Pilar Llop, en el mismo acto también presente; Carmen Calvo o en primera fila a escasa distancia de altos cargos socialistas como María Jesús Montero o el ministro Fernando Grande-Marlaska.

En el PSOE... nadie la conoce

Un personaje con muchas caras del que el partido ha tratado de desvincularse. Al principio se la conoció como la Fontanera del PSOE, después de que tratara de conseguir información comprometida de la Guardia Civil o de Fiscales. Ya desde ese momento desde Ferraz se echaba balones fuera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó que ocupara ningún cargo en el PSOE, "que me conste a mí, no". María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, decía qué "qué iban a temer de ella", "absolutamente nada". Patxi López, portavoz en el Congreso del PSOE, contestaba ante la presentación de Leire en las reuniones como la mano derecha de Santos Cerdán, que "cada uno se puede presentar como quiera". Cristina Narbona, presidenta del PSOE, simplemente constataba que "ahora mismo no tiene nada que ver con nosotros". Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, confesaba a los periodistas que Leire "ya no era militante del PSOE". El diputado José Zaragoza dejaba claro que ni conocía a la persona ni las situaciones.

Las múltiples caras de Leire Díez

Leire se declara mientras tanto ni fontanera ni cobarde. Una periodista de investigación, así se presenta ella. Las múltiples caras de Leire Díez no hablan solo de sus cambios físicos. Aunque ella misma ha asegurado no tener ni poder ni influencia en el partido, la hemeroteca apunta a algo más.

Su versión de que era una simple militante parece desquebrajarse a medida que avanzan las investigaciones judiciales. Unas que entre otras cosas; apuntan a su relación con Santos Cerdán. La propia Leire se presentaba como su mano derecha aunque modificó la versión en sede judicial, ante el juez se limitó a decir que solo se reunió con él dos veces, mientras Cerdán dice que no sabe quién es.

Las muchas caras de Leire Díez, esas versiones que cambian constantemente continúan suscitando dudas sobre hasta qué punto la fontanera de Ferraz tenía más poder del que dice...en el Partido Socialista.