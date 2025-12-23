Sevilla ha querido recalcar que el PSOE es su partido y no pretende, como le han acusado, "montar otro tipo de partido"
"El objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata", asegura
El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva 'podemita' que en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Pedro Sánchez.
Sevilla ha explicado que cuando inició este proceso tenía en mente lanzar una "recuperación para la socialdemocracia del PSOE", que hasta ahora ha sido la "tradición" del partido y ha dado buenos resultados. En este punto, ha querido recalcar que el PSOE es su partido y no pretende, como le han acusado, "montar otro tipo de partido", ni se ha pasado al PP. "Siempre habrá algún tonto o tonta que diga eso, pero no es eso", ha querido precisar.
Ahora está trabajando con la idea de sacar un manifiesto después de las fiestas navideñas que será la base para ir creando esa alternativa que propone.
El manifiesto será un "documento inicial de declaración de principios", donde explícitamente quiere que aparezca que "el objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata" porque cree que llevan unos cuantos años haciendo política mas "populista" que socialdemócrata.
"Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE", pero también "con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España", ha expuesto el exministro. Para ello está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad".
No obstante, admite que también hay mucha "prevención" porque aunque asegura que las personas con las que ha contactado ven la situación como la ve él, algunas no tienen claro que sea el momento para empezar a plantearlo, ya que hay mucha "resignación" y gente "tirando la toalla" porque ha perdido la ilusión.
Las derrotas electorales irán "moviendo el terreno"
Pero admite que "estas cosas necesitan su tiempo" y para recuperar la ilusión de sus compañeros quiere presentar esta alternativa "en positivo", que "eche a rodar una bola de nieve" y que vaya creciendo "conforme pase el tiempo" y se plasme en un proyecto que dure "como mínimo hasta el Congreso" del partido.
Cree que todavía hay "demasiadas incógnitas" como para tomar decisiones "tajantes" ahora. Por ello, quiere ir viendo y tomándolas "por lo menos quincenal o mensualmente, en función de cómo vaya evolucionando" la situación.
De hecho, está convencido de que los resultados de las convocatorias electorales, la derrota en Extremadura, y las siguientes elecciones autonómicas --Aragón, Castilla y León y Andalucía-- van a ir "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias". A ello, añade, está por ver cómo se gestiona el cambio de María Jesús Montero en la Vicepresidencia primera y el resultado de éstas en las andaluzas. En su opinión, no sería lo mismo una derrota de la vicepresidenta primera que la de un candidato poco conocido como el de Extremadura.
No obstante, Jordi Sevilla dice ser "muy pragmático": "si nos plantamos en el verano y esto no ha tirado para adelante" dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascual". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado.