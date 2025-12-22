El PP se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura

Las reacciones a las elecciones de Extremadura 2025 tras ganar el PP los comicios: de la derrota en Ferraz a la felicitación de Ayuso

ExtremaduraLa candidatura que encabeza María Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones de Extremadura de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos. Sin embargo, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ha tenido 20.000 votos menos que entonces.

El PP se queda sin mayoría absoluta

Los 'populares' no han logrado pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región y será más exigente en las negociaciones. De hecho, Santiago Abascal ha reivindicado a su partido como el "gran triunfador" y ha avisado al PP que los votos de su partido "deben contar" y "no van a ser invisibilizados ni traicionados".

Se trata, por lo tanto, de una victoria amarga para el partido de Feijóo, que deberá afrontar el nuevo ciclo electoral que se abre en 2026 (Aragón, Castilla y León y Andalucía) con el auge de la formación de Abascal, una subida que da munición electoral a los socialistas ante esas nuevas citas con las urnas.

Vox y Unidas por Extremadura salen reforzados

Los dos beneficiados de la noche electoral son Vox (sube seis escaños y obtiene el 16,9% de los votos) y Unidas por Extremadura, que consigue siete diputados, tres más que hace dos años y medio, y el 10,25% de los sufragios.

Ambas formaciones son las que más han rentabilizado el hundimiento del PSOE en Extremadura, en una campaña marcada por la corrupción que han afectado al partido y los casos de acoso sexual, como el de Francisco Salazar, que ocuparon el foco mediático en plena campaña extremeña.

El batacazo del PSOE

La contundente derrota del PSOE en las elecciones extremeñas de este domingo, el peor resultado histórico en una comunidad donde los socialistas han gobernado tradicionalmente, ahonda la crisis en el partido de Pedro Sánchez provocada por los casos de acoso y de corrupción, justo en el arranque del nuevo ciclo electoral.

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se ha quedado en 18 escaños, 10 por debajo del que hasta ahora había sido el suelo electoral para el PSOE, los 28 escaños de Guillermo Fernández Vara en las últimas elecciones de mayo de 2023.

Gallardo se presentó a la vez que está siendo investigado por la contratación presuntamente irregular del hermano del presidente Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, una circunstancia que ha tenido un efecto negativo según fuentes de la dirección socialista.

En Ferraz admiten que el resultado es "malo" y lo achacan a la falta de movilizaciones entre sus votantes. "No hemos sabido movilizar "a los nuestros", especialmente en las zonas rurales de Extremadura, apuntan fuentes socialistas. Por el contrario no consideran que se haya producido un trasvase de votos de la izquierda hacia la derecha.