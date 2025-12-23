Vox ha reiterado su "disposición" para alcanzar un pacto de gobierno con los populares en Extremadura

Vox aún no ha recibido ninguna llamada de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tras las elecciones de este domingo, pero ha reiterado su "disposición" para alcanzar un pacto de gobierno con la 'popular', sin descartar formar parte de ese ejecutivo autonómico.

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha desvelado que Óscar Fernández, el candidato de su partido en los comicios, en los que Vox salió reforzado con seis asientos más en la Asamblea de Extremadura, "está esperando la llamada" del PP, al que ha instado a "decidir" si prefiere un acuerdo "para un cambio total y absoluto" en Extremadura o se inclina por conseguir una abstención del PSOE.

Vox asegura que "están dispuestos" para formar gobierno

Guardiola trasladó que iniciaría el lunes la ronda de contactos para formar gobierno y pidió a Vox que no bloqueara. Por parte de Vox, "están dispuestos", ha recalcado Garriga en una entrevista concedida a Telecinco.

En caso de que el PP quiera pactar con los de Santiago Abascal, el dirigente de Vox ha insistido en que no descartan ningún escenario, incluido entrar en ese eventual gobierno, pero ha subrayado que están centrados en revertir las políticas ecológicas, las que, a su juicio, promueven la inmigración masiva, bajar los impuestos y garantizar un futuro a los jóvenes extremeños y no en "buscar sillones".

"No nos estamos poniendo límites en la negociación, más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral, que es que el gran ganador fue Vox", ha explicado Garriga. "A partir de ahí, si Guardiola lo decide, abriremos todas las oportunidades que se pongan sobre la mesa", ha agregado.