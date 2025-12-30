Las instalaciones nucleares que notificaron más sucesos fue Almaraz, en Extremadura, que entre los dos reactores sumaron un total de nueve

Las centrales nucleares notificaron 36 sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante 2025, según los datos publicados por el regulador en su web, de estos, 21 fueron sucesos de 24 horas y 15, de cuatro horas. Nueve de los sucesos de 24 horas se registraron durante el conocido ‘apagón’ del 28 de abril.

De todos los sucesos comunicados, solo uno alcanzó nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Se trató de un incidente en Vandellós II, notificado el 1 de julio, relacionado con la válvula de alivio de un generador de vapor, que permaneció inoperable desde el 28 de abril. A pesar de que se había observado un comportamiento anómalo durante el apagón y se realizaron inspecciones y pruebas posteriores sin detectar fallos, se constató que la válvula solo se abría si previamente estaba aislada por su válvula motorizada. Tras declarar la válvula inoperable, se realizaron las labores de reparación correspondientes. El CSN destacó que este incidente no tuvo impacto en trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Por otra parte, en Trillo, en Guadalajara uno de los sucesos reportados correspondió al fallecimiento de un trabajador, aunque se aclaró que no estaba relacionado con la actividad nuclear

Las centrales que notificaron más sucesos fueron Almaraz (Extremadura) y Vandellós II (Tarragona), con nueve cada una, seguidas de Ascó (Tarragona) con seis, Cofrentes (Valencia) con cinco, Trillo (Guadalajara) con tres, y finalmente Santa María de Garoña (Burgos) y la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), con dos cada una.

Durante el apagón del 28 de abril, Ascó I y II, Vandellós II, Almaraz I y II, Cofrentes, Trillo, Santa María de Garoña y Juzbado pusieron en marcha sus sistemas de seguridad ante la pérdida total de suministro eléctrico exterior. Todas las centrales arrancaron sus generadores diésel de emergencia, y la fábrica de Juzbado también detuvo el movimiento de material nuclear.

En comparación con 2024, se notificaron un total de 37 sucesos, de los cuales 22 fueron de 24 horas y 15 de cuatro. Ninguno de ellos superó el nivel cero de la escala INES

La central con más sucesos aquel año fue Ascó, con 14, seguida de Vandellós II con ocho, Almaraz y Cofrentes con seis, Trillo con dos y Garoña con uno.

En los últimos 35 años, el año con menos sucesos notificados fue 2016, con 22, mientras que 1994 registró el mayor número, con 141 incidentes.