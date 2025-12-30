"Quien nada hizo nada tiene que temer", ha dicho durante la oficialización de su renuncia, reivindicando su inocencia y su gobierno

José Tomé ha oficializado este martes su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo tras las denuncias de acoso sexual presentadas contra él en el canal interno del Partido Socialista. El ya exregidor provincial, no obstante, ha insistido en su inocencia subrayando que "quien nada ha hecho nada tiene que temer".

Formalizando la renuncia en un pleno extraordinario en el Pazo de San Marcos, Tomé se ha reivindicado y ha insistido en que la "presunta denuncia es falsa". "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás", ha recalcado.

Oficializando su renuncia, y tras expresar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que "el daño ya está hecho", en "lo político, lo familiar y lo social". "Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer", ha insistido.

En esta línea, ha defendido y asegurado que todo lo ocurrido "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales", donde, ha añadido, él "no era el único ni el objetivo principal".

A ese respecto, ha conminado a los medios de comunicación a dar cuenta "con la misma profesionalidad y con el mismo rigor informativo" de lo que acontezca cuando en un futuro, ha pronosticado, se declare su inocencia.

José Tomé reivindica sus seis años y medio al frente de la Diputación de Lugo

En su discurso de renuncia oficial, José Tomé ha reivindicado además sus seis años y medio al frente de la Diputación, en los que su gobierno, ha asegurado, fue "ejemplar", aseverando que actuó "con total trasparencia".

Tras su decisión, a continuación se celebrará un pleno ordinario que incluye una moción presentada por el Grupo Popular para pedir la reprobación del propio exregidor provincial. El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, "por encubridora" del caso, y ha apelado al BNG: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".

Entre tanto, y de manera provisional, la presidencia de la Diputación de Lugo recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, del BNG, hasta que se celebre el pleno para designar a la persona que sucederá a José Tomé, que todavía no ha sido acordada.

Pese a abandonar la Presidencia de la institución, Tomé no ha entregado el acta, como le reclama su partido, por lo que su voto será determinante en la elección de su sustituto; y además sigue como alcalde de Monforte (Lugo) como no adscrito.