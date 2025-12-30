Salvador Illa lamenta la muerte de dos catalanes en Arabia Saudí tras un accidente de tráfico

En un mensaje publicado en X este martes, Salvador Illa trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Compartir







El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su malestar por el fallecimiento de dos ciudadanos catalanes en un accidente de tráfico ocurrido en Arabia Saudí. En el siniestro se vieron involucrados otros dos catalanes que resultaron heridos y se encuentran hospitalizados, mientras que las víctimas mortales eran un hombre y una mujer de nacionalidad española.

El accidente tuvo lugar mientras dos parejas catalanas se encontraban de viaje turístico, a aproximadamente 1.000 kilómetros de la capital, Riad. Las autoridades locales confirmaron que los heridos son un hombre de 67 años, en estado grave, y una mujer de 53 años, con lesiones leves, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica.

PUEDE INTERESARTE Los análisis de la Generalitat descartan que el virus de la peste porcina saliera del laboratorio Irta-CReSA

En un mensaje publicado en X este martes, Salvador Illa trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y subrayó que el Govern está haciendo un seguimiento cercano de la situación junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

PUEDE INTERESARTE Muere el conductor de un quad al volcar en una salida de vía en Preixens en Lérida

Asimismo, afirmó que las autoridades están a disposición de los afectados y sus familias para cualquier tipo de asistencia consular que puedan necesitar

Este accidente pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los ciudadanos españoles en el extranjero, y las autoridades han insistido en la importancia de extremar la precaución durante los viajes, así como de contar con seguro de viaje y asistencia consular en caso de emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Salvador Illa también deseó una pronta recuperación a los heridos, mientras que el Gobierno y las embajadas españolas en la región mantienen comunicación constante con los hospitales y familiares para facilitar cualquier gestión necesaria.

Las parejas catalanas estaban realizando un viaje turístico por Arabia Saudí, país que ha experimentado en los últimos años un aumento del turismo internacional, especialmente tras la apertura de nuevas rutas y la promoción de sus atractivos culturales y naturales.