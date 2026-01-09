''El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso

Ana Rosa: "Tierras raras no son las de Groenlandia, tierras raras son las de esta España insolidaria"

Tras su reunión con Pedro Sánchez, Junqueras ha asegurado que el acuerdo incluirá el principio de ordinalidad que limita la solidaridad entre territorios. Sin embargo, Junts rechaza el acuerdo sobre financiación autonómica porque "perpetúa el café para todos".

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, que ha dejado clara su postura: "No hemos visto ningún documento y hace mucho tiempo que hay u debate respecto a este tema, pero no se ha visto ningún documento escrito que podamos analizar. Lo que esta claro viendo las declaraciones de ambos es que en julio del 2024 no se dijo la verdad. Seguimos con el "café para todos" y quiero dejar claro que jamás hemos pedido actualizar el sistema actual porque ha quedado claro que este sistema no ayuda a los catalanes y solamente nos empobrece más", ha arrancado.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: "El mejor modelo para nosotros es en el que nosotros gestionamos todos los recursos económicos para Cataluña"

Nogueras ha continuado aclarando lo que piden para los catalanes: "Defendemos el concierto económico catalán, que Cataluña gestione el dinero de los catalanes. Hablar de cifras concretas es un engaño".

"Nosotros cuando hemos conseguido en pocos meses los millones para Cataluña ni nos hemos hecho una foto con Sánchez ni hemos montado una escenificación porque esta es nuestra responsabilidad", ha añadido en directo.

Miriam Nogueras ha acusado a Sánchez y los suyos de prometer cosas que luego no cumplen: "Nuestra pregunta es... ¿Se va a votar esto finalmente? Esto perpetúa al Gobierno actual y da titulares a Esquerra".