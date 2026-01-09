Apuestas geopolíticas: gana 400.000 dólares tras apostar por la captura de Maduro

Ana Rosa responde a Diosdado Cabello tras su ataque al programa: "Es uno de los tipos más sanguinarios y espero que caiga"

El usuario se registró en diciembre y sólo realizó cuatro apuestas

Las apuestas están más de moda que nunca y parece que apostar por una nueva guerra o la captura de uno de los hombres más buscados del mundo es la última tendencia.

Se está investigando a un usuario que ya acertó el primer ataque de Israel a Irán y que ahora ha apostado que el siguiente se producirá el próximo día 31 de enero de este 2026.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos también fue motivo de apuestas. La casa Polymarket, con propuestas que van más allá del deporte y eventos similares, vio como uno de sus usuarios obtuvo un beneficio de 400.000 dólares tras la detención del presidente de Venezuela. Invirtió 30.000 dólares y ganó 436.000.

Según los registros de la plataforma, la cuenta ganadora se creó el mes pasado y realizó solo cuatro apuestas, todas relacionadas con Venezuela. A partir de una inversión inicial de $32,537, obtuvo ganancias cercanas al medio millón de dólares. El viernes 2 de enero por la tarde, las probabilidades de la salida de Maduro se situaban en apenas 6.5%, pero subieron al 11% poco antes de la medianoche y se dispararon en las primeras horas del 3 de enero, justo antes del anuncio presidencial.