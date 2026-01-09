'El programa de Ana Rosa' habla, en exclusiva, con la víctima y su madre

La Guardia Civil Garrapinillos, en Aragón, ha rescatado a una mujer de 23 años que fue secuestrada por cuatro miembros de su propia familia que la torturaron durante los últimos cuatro meses. Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para hablar con la víctima y su madre.

La víctima, que está intentando recuperarse porque sufrió quemaduras y agresiones, explica el infierno vivido: ''Decían que me iban a meter a un pozo, me iban a tirar sosa cáustica. Devastada, un infierno'', y cuenta cómo era el día a día: ''Recogiendo y si no lo he recogido como querían, me pegaban, me rascaban las heridas de la espalda con un tenedor. Me raparon el pelo y me quemaron un pecho con una plancha. Quiero que se haga justicia. Quiero dormir tranquila por las noches''.

La joven ha estado 10 días ingresada y su madre cuenta cómo se encuentra en estos momentos: ''La verdad es que no está muy bien porque mentalmente tiene una secuela ahí. La heridas poco a poco evolucionando. Pero bien, como aquel que dice la cosa''.

Además, revela cómo encontró a su hija: ''Pues a mí una hija de ella me comentó que le habían cortado el pelo a mi hija y yo fui a buscarla y me la encontré sin pelo y con toda la cara moreteada y el pómulo roto. Me la encontré mal, yo no lo había visto en ningún momento todavía''.

''En cuanto salí de allí me dijo mi hija que le dolía mucho el cuerpo y la miré y fue cuando me encontré con lo que me encontré, quemaduras, apuñalamiento. Le cortaron el pelo, ya te digo, le pusieron los ojos morados. Los pies no los puede mover porque se le han hecho úlceras y tiene una bacteria, le tuvieron que hacer transfusiones de sangre, le tuvieron que meter mucho hierro, tenía anemia. Desnutrida y deshidratada'', relata la madre sobre el sufrimiento de su hija.