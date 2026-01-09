Ana Rosa: "Tierras raras no son las de Groenlandia, tierras raras son las de esta España insolidaria"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Sánchez va a recibir con un traje de Melchor a Junqueras para pactar con ERC un aguinaldo"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora. En esta ocasión, Quintana ha puesto el foco en la promesa de Pedro Sánchez a Cataluña tras su reunión con Junqueras.

Ana Rosa Quintana ha comenzado: "Buenos días. La pela es la pela. La izquierda española ha cambiado de principios. De la consigna de la solidaridad han pasado el principio de ordinalidad, que se podría llamar principio de ordinariez, porque es un principio basado en algo tan ordinario como el dinero. El que más pasta tiene es al que más dinero se le da. Un principio muy marxista, de Groucho, no de Karl. Como ha dicho Page, "saltarse la línea roja de la igualdad es el mayor quebranto a la ideología del PSOE de toda su historia". Sánchez regala 4.700 millones a Junqueras por la cara, porque ERC ni siquiera apoya sus presupuestos, y eso que Moncloa le puso hasta un coche oficial".

Ana Rosa Quintana: "Para un republicado como Junqueras no debe haber privilegios de cuna, salvo si has nacido en Cataluña"

"Para un republicado como Junqueras no debe haber privilegios de cuna, salvo si has nacido en Cataluña. Los impuestos no los pagan los territorios, los impuestos los pagan las personas y las empresas, pero un señor de Murcia recibirá menos que un señor de Sabadell porque aporta menos. Hoy la María Jesús Montero ministra de Hacienda tendrá que explicar esto sin contradecir a la María Jesús Montero candidata en Andalucía", ha continuado la presentadora.

Para finalizar, Ana Rosa ha sentenciado: "Este debe ser el rearme moral del que habló Sánchez ayer ante los embajadores. Tierras raras no son las de Groenlandia, tierras raras son las de esta España insolidaria a cambio de seguir en el poder. Sánchez anuncia que quiere mandar tropas a Ucrania y a Palestina, pero sigue sin llamar dictadura al chavismo, esa dictadura ahora encarnada por la banda de los Rodríguez. Delcy vino sin documentos a España y fue recibida por el Gobierno en el aeropuerto, y ahora otro Rodríguez, su hermano Jorge anuncia que se acabó la dulce condena de varios presos políticos gracias a otro Rodríguez, Zapatero. Y gracias a Qatar, claro, firme defensor de los derechos humanos. Estados Unidos ni Marco Rubio no han tenido nada que ver. Un político metió a estos presos en la cárcel y un político libera, entre otros, a cinco españoles que pasaban por allí. Mientras, nuestro presidente se erige como la baliza moral V16 de occidente".