La audiencia ha tenido lugar después de la reunión que Mitsotakis ha tenido con el presidente del Gobierno

El rey Felipe VI pide contribuir a una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

Compartir







El rey Felipe VI ha recibido este lunes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dentro de la visita oficial que realiza a España. Una audiencia que ha tenido lugar después de la reunión que Mitsotakis ha tenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa donde han abordado la situación geopolítica actual, además de las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea.

Tras la reunión con Sánchez, en la que han tratado sobre asuntos como Ucrania y Venezuela o las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, ambos mandatarios han comparecido en una rueda de prensa.

Pedro Sánchez: "Lo fundamental es garantizar la seguridad colectiva"

Pedro Sánchez ha afirmado en la rueda de prensa que ser proatlantista "no significa vasallaje", sino mantener "una relación de igual a igual" entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). Así, ha defendido la posición del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, de alcanzar un acuerdo dentro de la Alianza Atlántica para garantizar la seguridad en el Ártico, ya que esa es la preocupación que ha manifestado Donald Trump.

Sánchez --junto a Mitsotakis,-- ha recordado que la pasada semana varios países de la UE publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su disposición a contribuir a esta seguridad. "Lo fundamental es garantizar la seguridad colectiva, que no es una contradicción con la seguridad de uno de los países, en este caso de Estados Unidos", ha resaltado.

"Ser proatlantista no significa vasallaje", dice el primer ministro griego

El primer ministro griego ha afirmado que la UE debe estar "unida" y llegar a un acuerdo con Estados Unidos: "Quiero creer que existe soluciones que pueden ser de un beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico". Sánchez ha recalcado que el Ejecutivo defiende "la vigencia y el vigor" de la OTAN, pero ha advertido de que no se admitirán "desigualdades". "Ser proatlantista no significa vasallaje, significa tener una relación de igual a igual", ha reiterado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, ha apelado a la "comunión de valores" que, a su juicio, une a los países occidentales, como "la democracia, el derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos y la cooperación para responder de forma conjunta a desafíos globales, como la invasión rusa de Ucrania o cualquier otra vulneración del derecho internacional".