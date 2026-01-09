El rey ha aprovechado su intervención para trasladar en estos momentos su cercanía con el pueblo hermano venezolano

Felipe VI constata una "sensación de amenaza" en su discurso durante la Pascua Militar y recalca el compromiso de España con el orden global

Compartir







El rey Felipe VI ha pedido este viernes "contribuir en la medida de lo posible" a una "verdadera transición" democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana "libre e independiente" de los venezolanos, quienes, ha resaltado, deben ser los "únicos protagonistas de su propio destino".

Don Felipe ha hecho esta petición en la X clausura de la Conferencia de Embajadores, en la que también ha expresado su alegría por la liberación de los cinco compatriotas españoles presos en Venezuela, así como de los otros ciudadanos que igualmente se encontraban retenidos.

El rey ha aprovechado su intervención para trasladar en estos momentos su cercanía con el "pueblo hermano" venezolano, con el que España, ha recordado, tiene tantos vínculos históricos y de afecto.

El rey expresa el respaldo firme de España al derecho internacional

También ha expresado el respaldo "firme e inequívoco" de España al derecho internacional y ha incidido en que no se puede "asumir su conculcación sistemática", ni con la palabra ni con el silencio, algo que, ha apostillado: "Vemos con demasiada frecuencia en nuestros días".

Ha recalcado que los Estados que más han hecho por levantar la arquitectura normativa e institucional son las democracias, y que en ellas reside la responsabilidad ética y moral de preservar un mundo basado en normas "frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El monarca ha incidido en que un mundo fundado en el derecho, abierto a la cooperación y al diálogo "siempre se acercará más a cualquier objetivo de la paz, la estabilidad y el desarrollo".

"La seguridad global está en peligro", según el monarca

Por ello, ha apuntado que, vistos los hechos que se están sucediendo, es el tiempo de los diplomáticos, y que no es algo que diga a los embajadores españoles para "regalarles los oídos", sino porque la "seguridad global está en peligro", como se ha podido ver también en Palestina y Ucrania.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con este panorama, les ha pedido a los representantes diplomáticos que sigan defendiendo el derecho internacional, al que se ha referido como el "faro ético" del que se ha dotado la comunidad internacional para asegurar una convivencia pacífica y próspera.

Según ha dicho, hacen falta "grandes dosis de pericia y coraje" para preservar el "vínculo transatlántico" que ha traído estabilidad y crecimiento y ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del multilateralismo.

Ha recalcado que preservar ese vínculo es una responsabilidad compartida, que exige lealtad mutua, confianza recíproca, visión de futuro y respeto a las reglas del juego. "De la erosión de ese vínculo salimos todos perdiendo", ha advertido.

Hay que lograr una Europa más unida

El rey ha defendido la necesidad de "ahondar" en el proceso de integración europea, para lograr una Europa "más unida" y evitar así, "a toda costa", que el futuro del mundo se escriba al margen de Europa. "En el tiempo que vivimos, ahondar en el proceso de integración es, para la Europa unida, una necesidad existencial", ha remarcado el jefe del Estado.

Ha enlazado esa defensa del europeísmo -que no es solo "lo que tenemos", sino "lo que somos"- con el espacio iberoamericano, también capital para España. En ese punto, se ha referido al acuerdo de asociación de la UE con Mercosur al que da el sí este viernes Bruselas, para expresar su "enhorabuena".

Una enhorabuena del rey que ha llegado minutos después de que, al presentar el discurso del monarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya considerado una "extraordinaria noticia" la que llegaba de Bruselas, porque "por fin" se llega al acuerdo con Mercosur, algo que lleva mucho tiempo "impulsando" la diplomacia española.