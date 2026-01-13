La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide llegar hasta el final en la investigación

Trabajadora presuntamente agredida sexualmente por Julio Iglesias: "Le dije que no, pero lo hizo"

Las interpretaciones sobre las denuncias presentadas contra el cantante Julio Iglesias difieren mucho según el color político. Desde la izquierda se ha pedido investigar hasta el final. Desde el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a Iglesias utilizando como ejemplo a las mujeres iraníes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide llegar hasta el final en la investigación: "Se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro. Las víctimas sepan que la ley está con ellas".

Pero no aclara el Gobierno si retirarán al cantante la medalla de oro en Bellas Artes, que le fue otorgada en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. "Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad", aclara la portavoz del Ejecutivo, Alma Saiz.

Las reacciones desde Más Madrid hasta Vox

Su socio de Gobierno, Yolanda Díaz, habla de "escalofriantes testimonios de las extrabajadoras". Y en Podemos piden que se rompa el silencio: "Señalar a los agresores que son famosos, que están protegidos por su dinero".

Otros, como la portavoz de Más Madrid, exigen que se actúe: "Exigimos a Isabel Díaz Ayuso que retire la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al cantante". Medalla que le otorgó el gobierno de Esperanza Aguirre. Pero desde la derecha, Isabel Díaz Ayuso responde que "las mujeres violadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda".

Su gobierno asegura jamás contribuirá al desprestigio del cantante y el alcalde de Madrid centra sus críticas contra el Ejecutivo: "No sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón. ¿Nos van a venir a decir ahora que tenemos que adoptar determinadas decisiones?".

Y en la misma línea lo hace Santiago Abascal: "No solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez". El líder de Vox no ha dedicado ni una sola mención a las víctimas que han denunciado al cantante.